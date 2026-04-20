Вдала закваска – головний секрет чудового результату при випіканні хліба. Як правильно її підживити – розповідає ютуб-канал "Домашні рецепти від Наталії".

Як підживити закваску для хліба?

Уявіть, що ви "годуєте" свою закваску, щоб вона "набралася сил" перед випіканням. Найпростіше правило тут – рівні частини.

Наприклад, якщо у вас є 77 грамів закваски, додайте до неї стільки ж води і добре розбовтайте, щоб закваска розчинилася. Після цього всипте так само 77 грамів борошна – найкраще брати пшеничне вищого сорту або цільнозернове, залежно від вашого рецепта.

Ретельно все перемішайте, щоб не залишилося сухих грудочок і маса стала однорідною, як густа сметана. Тепер перекладіть цю суміш у високу скляну банку, вона обов'язково має бути чистою. Оберіть таку ємність, щоб заквасці було куди рости, адже вона має стати більшою у 2 – 3 рази.

Залиште її в теплому місці без протягів приблизно на 5 – 6 годин. Коли ви побачите, що маса виросла, стала пористою і всередині з'явилося багато бульбашок повітря – вона готова до роботи!

Як зберігати закваску для хліба?

Якщо плануєте робити хліб пізніше – ви можете накрити банку кришкою та поставити у холодильник. Але не варто робити це "наглухо", бо закваска має "дихати", розповідає Palyanytsyabread.

Закваска може "спати" впродовж тривалого часу, але дуже важливо підживити її знову, коли будете готові випікати хліб.

