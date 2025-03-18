Главный секрет этого блюда – хрустящая корочка из измельченных кукурузных хлопьев. Она придает текстуре блюда особую пикантность и делает его еще более аппетитным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram Эктора Хименеса-Браво. Только попробуйте приготовить один и вы уже не сможете отказаться от такого сочного наслаждения.
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Рецепт чебуреков без теста
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов куриного фарша;
– 2 столовые ложки соуса песто;
– 5 штук вяленых томатов;
– твердый сыр (по желанию);
– горсть свежего шпината;
– 3 столовые ложки кукурузных хлопьев.
Приготовление:
- Кукурузные хлопья измельчите до состояния мелкой крошки.
- Куриный фарш раскатайте между двумя листами пергамента – так он не будет липнуть к поверхности и рук.
- На одну половину мясного слоя равномерно выложите соус песто, нарезанные вяленые томаты, натертый сыр (по желанию) и свежий шпинат.
- Накройте второй частью фарша и хорошо соедините края, чтобы начинка осталась внутри.
- Полученный рулет обваляйте в измельченных хлопьях, чтобы образовалась хрустящая корочка.
- Выложите его на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут, пока он не станет золотистым.
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