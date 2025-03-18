Главный секрет этого блюда – хрустящая корочка из измельченных кукурузных хлопьев. Она придает текстуре блюда особую пикантность и делает его еще более аппетитным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Instagram Эктора Хименеса-Браво. Только попробуйте приготовить один и вы уже не сможете отказаться от такого сочного наслаждения.

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Рецепт чебуреков без теста

Время: 45 минут

45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша;

– 2 столовые ложки соуса песто;

– 5 штук вяленых томатов;

– твердый сыр (по желанию);

– горсть свежего шпината;

– 3 столовые ложки кукурузных хлопьев.

Приготовление:

Кукурузные хлопья измельчите до состояния мелкой крошки. Куриный фарш раскатайте между двумя листами пергамента – так он не будет липнуть к поверхности и рук. На одну половину мясного слоя равномерно выложите соус песто, нарезанные вяленые томаты, натертый сыр (по желанию) и свежий шпинат. Накройте второй частью фарша и хорошо соедините края, чтобы начинка осталась внутри. Полученный рулет обваляйте в измельченных хлопьях, чтобы образовалась хрустящая корочка. Выложите его на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25–30 минут, пока он не станет золотистым.

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