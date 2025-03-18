Головний секрет цієї страви – хрустка скоринка з подрібнених кукурудзяних пластівців. Вона додає текстурі страви особливу пікантність і робить її ще апетитнішою, повідомляє 24 Канал з посилання на Instagram Ектора Хіменеса-Браво. Тільки спробуйте приготувати один і ви вже не зможете відмовитися від такої соковитої насолоди.

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Рецепт чебуреків без тіста

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу;

– 2 столові ложки соусу песто;

– 5 штук в’ялених томатів;

– твердий сир (за бажанням);

– жменя свіжого шпинату;

– 3 столові ложки кукурудзяних пластівців.

Приготування:

Кукурудзяні пластівці подрібніть до стану дрібної крихти. Курячий фарш розкачайте між двома листами пергаменту – так він не липнутиме до поверхні та рук. На одну половину м’ясного шару рівномірно викладіть соус песто, нарізані в’ялені томати, натертий сир (за бажанням) і свіжий шпинат. Накрийте другою частиною фаршу та добре з’єднайте краї, щоб начинка залишилася всередині. Отриманий рулет обваляйте в подрібнених пластівцях, щоб утворилася хрустка скоринка. Викладіть його на застелене пергаментом деко та випікайте при температурі 180 градусів протягом 25–30 хвилин, поки він не стане золотавим.

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