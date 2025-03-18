Головний секрет цієї страви – хрустка скоринка з подрібнених кукурудзяних пластівців. Вона додає текстурі страви особливу пікантність і робить її ще апетитнішою, повідомляє 24 Канал з посилання на Instagram Ектора Хіменеса-Браво. Тільки спробуйте приготувати один і ви вже не зможете відмовитися від такої соковитої насолоди.
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Рецепт чебуреків без тіста
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого фаршу;
– 2 столові ложки соусу песто;
– 5 штук в’ялених томатів;
– твердий сир (за бажанням);
– жменя свіжого шпинату;
– 3 столові ложки кукурудзяних пластівців.
Приготування:
- Кукурудзяні пластівці подрібніть до стану дрібної крихти.
- Курячий фарш розкачайте між двома листами пергаменту – так він не липнутиме до поверхні та рук.
- На одну половину м’ясного шару рівномірно викладіть соус песто, нарізані в’ялені томати, натертий сир (за бажанням) і свіжий шпинат.
- Накрийте другою частиною фаршу та добре з’єднайте краї, щоб начинка залишилася всередині.
- Отриманий рулет обваляйте в подрібнених пластівцях, щоб утворилася хрустка скоринка.
- Викладіть його на застелене пергаментом деко та випікайте при температурі 180 градусів протягом 25–30 хвилин, поки він не стане золотавим.
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