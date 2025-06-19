Шпундра – это то блюдо, которое не требует особого процесса приготовления, но всегда порадует непревзойденным вкусом. 24 Канал предлагает прикоснуться к истории по рецепту BBC.

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Рецепт шпундры

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины (ошеек);

– 1 – 2 свеклы;

– 2 лука;

– 3 столовые ложки уксуса;

– 3 столовые ложки масла или смальца;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и лук очистите и порежьте крупными кусками. Слегка поджарьте вместе с мясом на среднем огне до легкого румянца. Добавьте измельченный чеснок. По классическому рецепту шпундра готовится на свекольном квасе, но его вполне можно заменить водой с уксусом или лимонным соком. Влейте разведенный уксус так, чтобы жидкость почти полностью покрывала мясо. Готовьте на слабом огне или запекайте в духовке при температуре 170 – 180 градусов около 1 – 2 часов, все зависит от размера мясных кусков. Когда мясо почти готово, добавьте 2 столовые ложки муки, соль, перец и хорошо перемешайте. Через несколько минут снимите с плиты. Шпундру подают с отварным картофелем или как отдельное блюдо со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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