Шпундра – це та страва, яка не вимагає особливого процесу приготування, але завше потішить неперевершеним смаком. 24 Канал пропонує доторкнутися до історії за рецептом BBC.

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Рецепт шпундри

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини (ошийок);

– 1 – 2 буряки;

– 2 цибулі;

– 3 столові ложки оцту;

– 3 столові ложки олії або смальцю;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк і цибулю очистьте та поріжте великими шматками. Злегка підсмажте разом із м’ясом на середньому вогні до легкого рум’янцю. Додайте подрібнений часник. За класичним рецептом шпундра готується на буряковому квасі, але його цілком можна замінити водою з оцтом або лимонним соком. Влийте розведений оцет так, щоб рідина майже повністю покривала м’ясо. Готуйте на слабкому вогні або запікайте в духовці при температурі 170 – 180 градусів близько 1 – 2 годин, усе залежить від розміру м’ясних шматків. Коли м’ясо майже готове, додайте 2 столові ложки борошна, сіль, перець та добре перемішайте. Через кілька хвилин зніміть з плити. Шпундру подають із відвареною картоплею або як окрему страву зі сметаною та свіжою зеленню.

Смачного!

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