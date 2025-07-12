Просто, полезно и невероятно вкусно – это именно то сочетание, которое ищет каждая хозяйка. Свекла по-корейски соответствует всем критериям и точно станет вашей находкой на каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Smacho Простые рецепты.
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Рецепт свеклы по-корейски
- Время: 40 минут + настаивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свеклы;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 100 граммов лука;
– 2 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 2 чайные ложки молотого кориандра;
– пол чайной ложки молотого перца;
– 5 – 7 зубчиков чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
Очищенную свеклу натираем на терке для корейской моркови.
Добавляем к ней соль и сахар, хорошо перемешиваем и оставляем настаиваться на 20 минут. По желанию, часть сока, что образуется, можно слить, но саму свеклу не отжимать.
Вливаем уксус, перемешиваем.
Чеснок измельчаем с помощью пресса прямо на свеклу. Сверху посыпаем молотым кориандром и черным перцем.
Лук режем на мелкие кубики. Обжариваем его на подсолнечном масле до золотистого цвета.
Горячее масло вместе с луком выливаем на свеклу с чесноком и специями. Все тщательно перемешиваем.
Готовое блюдо накрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!
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