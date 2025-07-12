Просто, корисно і неймовірно смачно – це саме те поєднання, яке шукає кожна господиня. Буряк по-корейськи відповідає усім критеріям та точно стане вашою знахідкою на кожен день, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Smacho Прості рецепти.

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Рецепт буряка по-корейськи

Час : 40 хвилин + настоювання

: 40 хвилин + настоювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм буряка;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 100 грамів цибулі;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 2 чайні ложки меленого коріандру;

– пів чайної ложки меленого перцю;

– 5 – 7 зубчиків часнику;

– 2 – 3 столові ложки оцту.

Приготування:

Очищений буряк натираємо на тертці для корейської моркви. Додаємо до нього сіль і цукор, добре перемішуємо та залишаємо настоюватися на 20 хвилин. За бажанням, частину соку, що утвориться, можна злити, але сам буряк не віджимати. Вливаємо оцет, перемішуємо. Часник подрібнюємо за допомогою пресу прямо на буряк. Зверху посипаємо меленим коріандром і чорним перцем. Цибулю ріжемо на дрібні кубики. Обсмажуємо її на соняшниковій олії до золотистого кольору. Гарячу олію разом із цибулею виливаємо на буряк з часником і спеціями. Усе ретельно перемішуємо. Готову страву накриваємо кришкою й ставимо в холодильник щонайменше на 2 години.

Смачного!

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