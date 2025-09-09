Все, кто когда-нибудь пробовал тартар из сырой говядины, сходятся во мнении: это блюдо точно заслуживает того, чтобы им наслаждались как можно чаще. 24 Канал предлагает воссоздать знаменитое на весь мир блюдо по рецепту портала Kert.

Безопасно ли употреблять сырое мясо?

Да, говядину можно употреблять сырой, но она должна быть свежей и храниться в надлежащих условиях.

Как приготовить тартар?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 350 граммов говядины;

– 1 столовая ложка каперсов или соленый огурец;

– 1 чайная ложка зерен горчицы;

– 1 чайная ложка американской горчицы;

– 1 яйцо;

– цедра 1 лимона;

– половинка синего лука;

– 1 чайная ложка вустерского соуса;

– 1/4 цуккини;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– багет для подачи;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Говядину очистите от пленок и лишнего жира, нарежьте вдоль волокон тонкими ломтиками, а затем мелко порубите ножом до консистенции фарша. Переложите мясо в глубокую миску. Мелко нарежьте половинку красной луковицы и каперсы. Если каперсов нет, используйте небольшой соленый огурец. Добавьте эти ингредиенты к мясу. Положите в миску желток, немного разных видов горчицы, приправьте солью и черным перцем. Влейте соус и хорошо перемешайте массу до однородности. Цуккини вымойте, срежьте тонкие полоски овощечисткой. Молодой овощ можно оставить с кожурой, старший лучше почистить. Добавьте к полоскам цуккини немного масла, лимонный сок и цедру. Выложите тартар в тарелку, используя кулинарное кольцо. Сверху красиво разместите полоски цуккини, посыпьте свежемолотым черным перцем. Подайте блюдо вместе с хрустящим поджаренным багетом.

Приятного аппетита!

