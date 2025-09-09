Усі, хто коли-небудь куштував тартар з сирої яловичини, сходяться на думці: ця страва точно заслуговує на те, аби нею насолоджувалися якомога частіше. 24 Канал пропонує відтворити знамениту на весь світ страву за рецептом порталу Kert.

Чи безпечно вживати сире мʼясо?


Так, яловичину можна вживати сирою, але вона повинна бути свіжою та зберігатися у належних умовах.

Як приготувати тартар?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 350 грамів яловичини;
– 1 столова ложка каперсів або солоний огірок;
– 1 чайна ложка зерен гірчиці;
– 1 чайна ложка американської гірчиці;
– 1 яйце;
– цедра 1 лимона;
– половинка синьої цибулі;
– 1 чайна ложка вустерського соусу;
– 1/4 цукіні;
– 2 столові ложки олії;
– багет для подачі;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Яловичину очистіть від плівок і зайвого жиру, наріжте вздовж волокон тонкими скибками, а потім дрібно порубайте ножем до консистенції фаршу. Перекладіть м’ясо у глибоку миску.
  2. Дрібно наріжте половинку червоної цибулини та каперси. Якщо каперсів немає, використайте невеликий солоний огірок. Додайте ці інгредієнти до м’яса.
  3. Покладіть у миску жовток, трохи різних видів гірчиці, приправте сіллю та чорним перцем. Влийте соус і добре перемішайте масу до однорідності.
  4. Цукіні вимийте, зріжте тонкі смужки овочечисткою. Молодий овоч можна залишити зі шкіркою, старший краще почистити.
  5. Додайте до смужок цукіні трохи олії, лимонний сік і цедру.
  6. Викладіть тартар у тарілку, використовуючи кулінарне кільце.
  7. Зверху красиво розмістіть смужки цукіні, посипте свіжомеленим чорним перцем.
  8. Подайте страву разом із хрустким підсмаженим багетом.

Смачного!

