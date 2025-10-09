Томатный соус – это не только возможность насладиться урожаем осени, но и добавить блюдам колорита, с которым даже вполне обычные трапезы будут создавать особые воспоминания. 24 Канал предлагает приготовить вкусный соус со специями по рецепту портала "Малушина кухня".
Интересно Жемчужина кухни Ближнего Востока: как легко приготовить хумус
Не забудьте!
Чтобы соус был действительно непревзойденным, стоит правильно выбрать помидоры. Воспользуйтесь сортами "Сан-Марцано", "Амиш Паста", "Оксхарт", "Джерси Дэвил" или "Рома", советуют пользователи на Reddit.
Как приготовить томатный соус со специями?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм томатов;
– 500 граммов болгарского перца;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1/4 чайной ложки молотого красного острого перца;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка молотой гуньбы;
– веточки свежего базилика, петрушки, кинзы;
– 2 – 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Сделайте на каждом помидоре небольшие надрезы крест-накрест и окуните их в кипящую воду на 10 – 15 минут.
- Затем слейте воду, дайте томатам немного остыть, снимите кожицу и удалите серединки с семенами, чтобы убрать лишнюю жидкость.
- Нарежьте очищенные помидоры кусочками, положите в блендер и измельчите до однородной массы.
- По желанию можете перетереть пюре через мелкое сито или дуршлаг.
- Подготовьте перец и зелень. Снимите кожуру с болгарского перца с помощью овощечистки, удалите хвостики и семена. В блендере измельчите перец вместе с зеленью и очищенным чесноком до гладкой консистенции.
- Соедините томатное пюре с перечной массой, хорошо перемешайте и поставьте на плиту.
- Варите соус на небольшом огне 10 минут, периодически помешивая.
- Готовый соус можно сразу использовать или заготовить на зиму. Для этого добавьте одну столовую ложку уксуса, перемешайте, подготовьте стерильные банки и крышки, разлейте горячий соус, плотно закройте, переверните вверх дном и укутайте полотенцем или пледом.
- Оставьте банки медленно остыть – после этого соус готов к хранению.
Приятного аппетита!
Какая закрутка самая легкая?
Каждая закрутка имеет свой быстрый рецепт. Но вашим фаворитом могут стать белые грибы за 20 минут.
Главное – правильно подготовить грибы к консервации и тщательно очистить их от грязи.