Томатный соус – это не только возможность насладиться урожаем осени, но и добавить блюдам колорита, с которым даже вполне обычные трапезы будут создавать особые воспоминания. 24 Канал предлагает приготовить вкусный соус со специями по рецепту портала "Малушина кухня".

Чтобы соус был действительно непревзойденным, стоит правильно выбрать помидоры. Воспользуйтесь сортами "Сан-Марцано", "Амиш Паста", "Оксхарт", "Джерси Дэвил" или "Рома", советуют пользователи на Reddit.

Как приготовить томатный соус со специями?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм томатов;

– 500 граммов болгарского перца;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1/4 чайной ложки молотого красного острого перца;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка молотой гуньбы;

– веточки свежего базилика, петрушки, кинзы;

– 2 – 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Сделайте на каждом помидоре небольшие надрезы крест-накрест и окуните их в кипящую воду на 10 – 15 минут. Затем слейте воду, дайте томатам немного остыть, снимите кожицу и удалите серединки с семенами, чтобы убрать лишнюю жидкость. Нарежьте очищенные помидоры кусочками, положите в блендер и измельчите до однородной массы. По желанию можете перетереть пюре через мелкое сито или дуршлаг. Подготовьте перец и зелень. Снимите кожуру с болгарского перца с помощью овощечистки, удалите хвостики и семена. В блендере измельчите перец вместе с зеленью и очищенным чесноком до гладкой консистенции. Соедините томатное пюре с перечной массой, хорошо перемешайте и поставьте на плиту. Варите соус на небольшом огне 10 минут, периодически помешивая. Готовый соус можно сразу использовать или заготовить на зиму. Для этого добавьте одну столовую ложку уксуса, перемешайте, подготовьте стерильные банки и крышки, разлейте горячий соус, плотно закройте, переверните вверх дном и укутайте полотенцем или пледом. Оставьте банки медленно остыть – после этого соус готов к хранению.

Приятного аппетита!

