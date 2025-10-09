Томатний соус – це не тільки можливість насолодитися врожаєм осені, а й додати стравам колориту, з яким навіть цілком буденні трапези створюватимуть особливі спогади. 24 Канал пропонує приготувати смачний соус зі спеціями за рецептом порталу "Малушина кухня".

Щоб соус був справді неперевершеним, варто правильно обрати помідори. Скористайтеся сортами "Сан-Марцано", "Аміш Паста", "Оксхарт", "Джерсі Девіл" або "Рома", радять користувачі на Reddit.

Як приготувати томатний соус зі спеціями?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм томатів;

– 500 грамів болгарського перцю;

– 2 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1/4 чайної ложки меленого червоного гострого перцю;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка меленої гуньби;

– гілочки свіжого базиліку, петрушки, кінзи;

– 2 – 3 зубчики часнику.

Приготування:

Зробіть на кожному помідорі невеликі надрізи хрест-навхрест і занурте їх у киплячу воду на 10 – 15 хвилин. Потім злийте воду, дайте томатам трохи охолонути, зніміть шкірку й видаліть серединки з насінням, щоб прибрати зайву рідину. Наріжте очищені помідори шматочками, покладіть у блендер і подрібніть до однорідної маси. За бажанням можете перетерти пюре через дрібне сито або друшляк. Підготуйте перець і зелень. Зніміть шкірку з болгарського перцю за допомогою овочечистки, видаліть хвостики й насіння. У блендері подрібніть перець разом із зеленню та очищеним часником до гладкої консистенції. З’єднайте томатне пюре з перцевою масою, добре перемішайте й поставте на плиту. Варіть соус на невеликому вогні 10 хвилин, періодично помішуючи. Готовий соус можна відразу використовувати або заготовити на зиму. Для цього додайте одну столову ложку оцту, перемішайте, підготуйте стерильні банки й кришки, розлийте гарячий соус, щільно закрийте, переверніть догори дном і вкутайте рушником чи пледом. Залиште банки повільно охолонути – після цього соус готовий до зберігання.

Смачного!

