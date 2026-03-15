Для 30-летнего актера это уже третья номинация на "Оскар" за лучшую мужскую роль, пишет АІІ рецепты. На этот раз внимание к нему привлекла новая работа в кино, но публику интересуют не только его роли. Не меньше интереса вызывают и привычки Шаламе вне съемочной площадки – в частности его вкусы в еде.

Что любит есть Тимоти Шаламе?

Несмотря на звездный статус, гастрономические предпочтения актера оказались довольно простыми. Несколько лет назад стало известно, что он любит "Тарт д'Эльзас" от Trader Joe's – тонкий тарт с крем-фрешем, ветчиной, карамелизированным луком и сыром Грюер. Для многих это стало неожиданностью, ведь представление о рационе голливудских актеров обычно значительно пафоснее.

Но еще больше внимания привлекла другая его привычка – очень простая и даже немного странная комбинация продуктов. Речь идет об ананасе и сыре.

Во время интервью на BBC Radio 1 Шаламе пошутил, что мог бы просто сидеть в Нью-Йорке и есть сыр вместо того, чтобы говорить о кино. Ведущий подхватил эту тему, а команда быстро нашла и сыр, и ананас, чтобы актер сразу попробовал свою любимую закуску в эфире.

Тимоти Шаламе ест прямо в эфире: видео

Когда продукты принесли в студию, он без лишних колебаний соединил их просто перед микрофоном.

Это либо испортит фильм, или поможет ему,

– сказал актер перед тем, как попробовать.

Кроме этого, Шаламе также рассказывал о своем любимом заказе среди бейглов. Больше всего ему нравится классическое сочетание бекона, яйца и сыра. Без лишней сложности, без модных кулинарных хитростей – просто сытный и понятный вариант, который давно стал частью повседневной еды в США.

Что выбирает на завтрак Тимоти Шаламе?

Похоже, Тимоти Шаламе не относится к тем, кто ограничивается утром только чашкой кофе, информирует Тaste of home. В одном из интервью для IMDb актер рассказал, что в тот день выбрал довольно сытный и разнообразный завтрак.

В его утреннее меню входили омлет с ветчиной, луком и авокадо, а также картофель, колбаса, овсянка, апельсиновый сок и кофе. Такой набор скорее напоминает полноценный щедрый завтрак, чем легкий утренний перекус.

Сам Шаламе объяснял свой выбор истощением после месяца съемок "Дюны" в пустыне. Учитывая это, такой питательный завтрак выглядит вполне логично.

Что вкусного приготовить?