Для 30-річного актора це вже третя номінація на "Оскар" за найкращу чоловічу роль, пише Аll recipes. Цього разу увагу до нього привернула нова робота в кіно, але публіку цікавлять не лише його ролі. Не менше інтересу викликають і звички Шаламе поза знімальним майданчиком – зокрема його смаки в їжі.

Що любить їсти Тімоті Шаламе?

Попри зірковий статус, гастрономічні вподобання актора виявилися доволі простими. Кілька років тому стало відомо, що він любить "Тарт д’Ельзас" від Trader Joe’s – тонкий тарт із крем-фрешем, шинкою, карамелізованою цибулею та сиром Ґрюєр. Для багатьох це стало несподіванкою, адже уявлення про раціон голлівудських акторів зазвичай значно пафосніші.

Та ще більше уваги привернула інша його звичка – дуже проста і навіть трохи дивна комбінація продуктів. Ідеться про ананас і сир.

Під час інтерв’ю на BBC Radio 1 Шаламе пожартував, що міг би просто сидіти в Нью-Йорку і їсти сир замість того, щоб говорити про кіно. Ведучий підхопив цю тему, а команда швидко знайшла і сир, і ананас, щоб актор одразу спробував свою улюблену закуску в ефірі.

Тімоті Шаламе їсть просто в ефірі: відео

Коли продукти принесли до студії, він без зайвих вагань поєднав їх просто перед мікрофоном.

Це або зіпсує фільм, або допоможе йому,

– сказав актор перед тим, як скуштувати.

Окрім цього, Шаламе також розповідав про своє улюблене замовлення серед бейглів. Найбільше йому подобається класичне поєднання бекону, яйця та сиру. Без зайвої складності, без модних кулінарних хитрощів – просто ситний і зрозумілий варіант, який давно став частиною повсякденної їжі у США.

Що обирає на сніданок Тімоті Шаламе?

Схоже, Тімоті Шаламе не належить до тих, хто обмежується зранку лише чашкою кави, інформує Тaste of home. В одному з інтерв’ю для IMDb актор розповів, що того дня обрав доволі ситний і різноманітний сніданок.

До його ранкового меню входили омлет із шинкою, цибулею та авокадо, а також картопля, ковбаса, вівсянка, апельсиновий сік і кава. Такий набір радше нагадує повноцінний щедрий сніданок, ніж легкий ранковий перекус.

Сам Шаламе пояснював свій вибір виснаженням після місяця зйомок "Дюни" в пустелі. З огляду на це, такий поживний сніданок виглядає цілком логічно.

