Сколько бы баночек кабачков вы не закрыли – до следующего сезона вряд ли что-то останется. Эта легкая закуска всегда придет на помощь, дополнив трапезу или позволит сэкономить время на быстром перекусе. 24 Канал предлагает заготовить кабачки по простому рецепту портала "Смачненьке", для которого даже не надо стерилизации закрутки.у

Читайте также Пирожки-пятиминутки: быстрый рецепт, с которым вы накормите семью за считанные минуты

Рецепт кабачков на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3 литровые банки

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 250 граммов соуса сацебели;

– 60 граммов сахара;

– 60 граммов масла;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка молотого перца;

– зелень;

– 7 – 8 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Нарезаем кабачки кружочками. Выкладываем кабачки в кастрюлю. Все ингредиенты добавляем к соусу и покрываем им кабачки. Доводим на медленном огне до кипения и варим 15 минут. Не надо дольше, чтобы кабачки не стали слишком мягкими. В процессе добавляем зелень. Раскладываем по стерильным банкам и закрываем.

Приятного аппетита!

Праздник с самого утра: тортилья на завтрак от Джейми Оливера.