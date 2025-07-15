Скільки б баночок кабачків ви не закрили – до наступного сезону навряд чи щось залишиться. Ця легка закуска завжди прийде на допомогу, доповнивши трапезу або дозволить зекономити час на швидкому перекусі. 24 Канал пропонує заготувати кабачки за простим рецептом порталу "Смачненьке", для якого навіть не треба стерилізації закрутки.

Читайте також Пиріжки-пʼятихвилинки: швидкий рецепт, з яким ви нагодуєте сімʼю за лічені хвилини

Рецепт кабачків на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3 літрові банки

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кабачків;

– 250 грамів соусу сацебелі;

– 60 грамів цукру;

– 60 грамів олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка меленого перцю;

– зелень;

– 7 – 8 зубчиків часнику.

Приготування:

Нарізаємо кабачки кружальцями. Викладаємо кабачки у каструлю. Усі інгредієнти додаємо до соусу та покриваємо ним кабачки. Доводимо на повільному вогні до кипіння та варимо 15 хвилин. Не треба довше, щоб кабачки не стали надто мʼякими. В процесі додаємо зелень. Розкладаємо по стерильних банках та закриваємо.

Смачного!

Свято з самого ранку: тортилья на сніданок від Джеймі Олівера.