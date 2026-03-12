Если готовить мясо наугад, оно или пересыхает, или остается сыроватым внутри. Есть несколько советов, которых точно стоит придерживаться для идеального результата, пишет Beszamel.

Как запечь курицу?

Важно не ставить мясо в духовку сразу из холодильника. Холодная курица в горячей духовке прогревается неравномерно – снаружи начинает пересыхать, тогда как середина еще остается холодной. Перед приготовлением ей стоит дать постоять при комнатной температуре примерно 30 – 60 минут.

Еще одна деталь, которую часто недооценивают, – сухая кожура. Если на поверхности остается влажная, курица не запечется как следует, а начнет тушиться в собственном соку. Поэтому перед специями ее желательно хорошо обсушить бумажным полотенцем.

Замечательный ужин / Фото Unsplash

После духовки мясо также не стоит сразу разрезать. Если сделать это сразу, весь сок быстро вытечет. Лучше переложить курицу на доску, легко накрыть фольгой и оставить на 10 – 15 минут. За это время влага равномерно распределится внутри, и мясо останется более сочным.

Температура запекания тоже имеет значение. Если она слишком низкая, курица долго теряет влагу, а шкурка не подрумянивается. Лучше всего мясо запекается при 180 – 190 градусах. Снаружи образуется красивая корочка, а внутри оно не пересыхает.

Чем приправить курицу?

Приправлять курицу стоит еще до начала приготовления, пока она сырая, пишет Just Spices. Если есть время, специи можно нанести даже за сутки до запекания и оставить мясо в холодильнике. Так оно лучше удерживает влагу и приобретает более выразительный вкус.

Как уже было отмечено, прежде чем добавлять специи, курицу также желательно достать из холодильника заранее. Отдельным кускам достаточно около 30 минут, тогда как целая курица может постоять до часа. Все это время мясо должно оставаться накрытым смесью специй.

Относительно специй, здесь возможностей много. Кроме соли, перца, базилика и чеснока, хорошо подходят паприка, орегано, розмарин, шалфей, тимьян, имбирь, тмин, порошок чили или кайенский перец. Именно удачно подобранные травы часто определяют, каким будет окончательный вкус запеченной курицы.

