Якщо готувати м’ясо навмання, воно або пересихає, або залишається сируватим усередині. Є кілька порад, яких точно варто дотриматися для ідеального результату, пише Beszamel.

Як запекти курку?

Важливо не ставити м’ясо в духовку одразу з холодильника. Холодна курка в гарячій духовці прогрівається нерівномірно – зовні починає пересихати, тоді як середина ще залишається холодною. Перед приготуванням їй варто дати постояти за кімнатної температури приблизно 30 – 60 хвилин.

Ще одна деталь, яку часто недооцінюють, – суха шкірка. Якщо на поверхні залишається волога, курка не запечеться як слід, а почне тушкуватися у власному соку. Тому перед спеціями її бажано добре обсушити паперовим рушником.

Чудова вечеря / Фото Unsplash

Після духовки м’ясо також не варто одразу розрізати. Якщо зробити це відразу, увесь сік швидко витече. Краще перекласти курку на дошку, легко накрити фольгою і залишити на 10 – 15 хвилин. За цей час волога рівномірно розподілиться всередині, і м’ясо залишиться соковитішим.

Температура запікання теж має значення. Якщо вона надто низька, курка довго втрачає вологу, а шкірка не підрум’янюється. Найкраще м’ясо запікається при 180 – 190 градусах. Зовні утворюється гарна скоринка, а всередині воно не пересихає.

Чим приправити курку?

Приправляти курку варто ще до початку приготування, поки вона сира, пише Just Spices. Якщо є час, спеції можна нанести навіть за добу до запікання й залишити м’ясо в холодильнику. Так воно краще утримує вологу і набуває більш виразного смаку.

Як вже було зазначено, перш ніж додавати спеції, курку також бажано дістати з холодильника заздалегідь. Окремим шматкам достатньо близько 30 хвилин, тоді як ціла курка може постояти до години. Увесь цей час м’ясо має залишатися накритим сумішшю спецій.

Щодо спецій, тут можливостей багато. Окрім солі, перцю, базиліку й часнику, добре підходять паприка, орегано, розмарин, шавлія, чебрець, імбир, кмин, порошок чилі або кайенський перець. Саме вдало підібрані трави часто визначають, яким буде остаточний смак запеченої курки.

