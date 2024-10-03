Але щоб приготувати її, треба пам'ятати кілька правил, адже саме тоді солянка вийде саме такою, як треба. Секретами приготування солянки поділився Radiotrek.

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Секрети приготування солянки

Готувати солянку слід густішої консистенції. При приготуванні цієї традиційної страви рекомендується використовувати на третину менше води порівняно з іншими супами.

Ідеальна солянка характеризується чітко вираженим гостро-кислим смаком. Шеф-кухарі підкреслюють важливість концентрованого бульйону, який посилюється ретельним підбором інгредієнтів, як-от оливки, каперси, лимон, мариновані гриби або огірки.

М'яса у солянці має бути багато. Псувати її дешевою ковбасою не варто. Загалом, за правило вважається додавати у солянку 5 м'ясних інгредієнтів. Також в солянку не кладуть картоплю, хоча це і здається обов'язковим інгредієнтом у кожному супі.

Щоб покращити смаковий профіль солянки слід використовувати різноманітні спеції. Найчастіше додають часник, кріп, петрушку, лавровий лист і чорний перець горошком.

Варити солянку треба у посуді з товстими стінками і дном. Так страва тривалий час буде на вогні варитися, а не випаровуватися.



Як приготувати смачну солянку / Фото recept.ua

Рецепт солянки

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6 – 7

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 500 грамів свинини на кісточці;

– 500 грамів копчених м'ясних ковбас, сосисок, копчених реберець тощо;

– 1 банка оливок;

– 2 – 4 маринованих огірки (можна солоних);

– дві цибулини;

– одна морквина;

– 2 лаврових листки;

– 2 столових ложки томатної пасти;

– сіль, перець.



Для подачі: лимон, зелень, сметана

Приготування:

Покладіть в каструлю свинину на кістці, влийте воду, доведіть до кипіння, піну зніміть. Варіть все на повільному вогні приблизно 60 хвилин. З готового бульйону дістаньте м'ясо, наріжте його соломкою й поверніть назад у каструлю.

Так само наріжте інші м'ясні продукти й підсмажте їх на сковорідці без додавання олії. Додайте до підсмаженої копченини нарізану кубиками цибулю та натерту на тертці моркву.

Коли овочі спасеруються влийте томатну пасту і трошки потушкуйте разом. Наріжте огірки й потушкуйте ще трохи. Додайте зміст сковороди у каструлю. Поперчіть та посоліть.

Додайте нарізані кільцями оливки. Поваріть ще 10 хвилин.

Солянка готова. Подавайте її із лимоном, оливками, сметаною та зеленню. Також можна додати каперси.

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