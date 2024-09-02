Випічка буде пухкою та дуже смачною. Цілком ймовірно, що вона стане вашою улюбленою.

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Шарлотка – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 200 грамів цукру;
– 140 грамів борошна;
– 600 грамів яблук;
– 30 грамів мигдалевих пластівців;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 столова ложка крохмалю.

Дивіться, як приготувати шарлотку: відео

Приготування:

  1. Яйця розділіть на жовтки та білки. Пів склянки цукру додайте до білків, а решту – до жовтків. Збийте обидві маси міксером до пишної піни.
  2. Яблука наріжте на 4 частини та видаліть серцевину.
  3. На дно роз'ємної форми застеліть пергамент та викладіть четвертинки яблук шкіркою догори. Якщо яблука дуже соковиті, притрусіть їх крохмалем. Також посипте корицею.
  4. Збиті яйця з цукром з'єднайте лопаткою плавними рухами з просіяним борошном та ваніллю.
  5. Залийте яблука тістом та присипте мигдалевими пластівцями. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 60 хвилин.

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