Випічка буде пухкою та дуже смачною. Цілком ймовірно, що вона стане вашою улюбленою.
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Шарлотка – покроковий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 200 грамів цукру;
– 140 грамів борошна;
– 600 грамів яблук;
– 30 грамів мигдалевих пластівців;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 столова ложка крохмалю.
Дивіться, як приготувати шарлотку: відео
Приготування:
- Яйця розділіть на жовтки та білки. Пів склянки цукру додайте до білків, а решту – до жовтків. Збийте обидві маси міксером до пишної піни.
- Яблука наріжте на 4 частини та видаліть серцевину.
- На дно роз'ємної форми застеліть пергамент та викладіть четвертинки яблук шкіркою догори. Якщо яблука дуже соковиті, притрусіть їх крохмалем. Також посипте корицею.
- Збиті яйця з цукром з'єднайте лопаткою плавними рухами з просіяним борошном та ваніллю.
- Залийте яблука тістом та присипте мигдалевими пластівцями. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 60 хвилин.
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