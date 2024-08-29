Збалансований та корисний сніданок допоможе дитині краще зосереджуватися, підтримують активність та сприяють гарному настрою, інформує Смачно 24. Він має бути не лише смачним, але й забезпечувати поживними речовинами.

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Перець з шинкою та яйцем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 червоних перці;

– 1 чашка рису;

– 300 грамів шинки;

– 100 грамів жовтого сиру;

– 6 яєць;

– сіль і перець.

Приготування:

Зваріть рис. Шинку і сир натріть на крупній тертці. Змішайте варений рис з шинкою і сиром. Перець помийте, видаліть насіння і білі прожилки. Розріжте на три частини так, що утворилися 3 кружальця. Викладіть перці на деко, застелене папером для випічки, і наповніть їх на 2/3 начинкою. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 20 хвилин. Вийміть з духовки та розбийте яйце в кожен диск. Поставте в духовку ще на 5 хвилин, щоб яйця застигли.

Домашнє печиво з фруктами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковка листкового тіста;

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 200 грамів фруктів (чорниця, полуниця, малина, смородина);

– 2 яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка цукру з справжнім ваніліном.

Приготування:

Розріжте листкове тісто на 20 прямокутників. Змастіть яйцем і приклейте бортики. Викладіть його на деко, застелене папером для випічки. Сир маскарпоне змішайте з яйцем, цукром і цукром з ваніллю. Нанесіть крем на печиво. Зверху викладіть фрукти. Поставте деко в розігріту до 210 градусів духовку і випікайте приблизно 15 хвилин. Вийміть і відставте охолоджуватися.

Салат з яйцем і брокколі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів брокколі;

– 1 яйце;

– 170 грамів помідорів;

– 100 мілілітрів йогурту натурального 2%;

– 35 грамів хліба житнього цільнозернового;

– 10 грамів вершкового масла;

– 10 грамів насіння соняшнику;

– спеції: сіль, перець.

Приготування:

Брокколі і яйце відваріть, помідор наріжте кубиками. Тим часом змішайте натуральний йогурт з спеціями. У миску покладіть шматочки вареної брокколі, нарізане яйце і помідор. Посипте все насінням соняшнику і полийте соусом. Подавайте з хлібом, змащеним маслом.

Запечена вівсянка з яблуком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 180 грамів яблук;

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 120 мілілітрів молока;

– 12 грамів меду;

– щіпка кориці;

– жменя горіхів.

Приготування:

Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком. Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко. Все ретельно перемішайте. Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи. Ще раз все ретельно перемішайте. Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.

Ліниві вареники

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 350 грамів домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 5–6 столових ложок пшеничного борошна з гіркою;

– борошно для присипання поверхні;

– вершкове масло.

Приготування:

У️ великій каструлі поставте підсолену воду на середній вогонь та доведіть до кипіння. Домашній сир, курячі яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо пшеничне борошно і замішуємо ложкою липке тісто. ️Присипте поверхню борошном, викладіть тісто. Розділіть його на чотири частини, кожну присипте додатково борошном і розкачайте в ковбаску. Наріжте на невеликі шматки товщиною 5 міліметрів. ️Відваріть ліниві вареники в киплячій воді 1 – 2 хвилини від моменту спливання на поверхню. ️Варенички викладіть до масла і трішки перемішайте. Подавайте до столу гарячими та зі сметаною.

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