Збалансований та корисний сніданок допоможе дитині краще зосереджуватися, підтримують активність та сприяють гарному настрою, інформує Смачно 24. Він має бути не лише смачним, але й забезпечувати поживними речовинами.

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Перець з шинкою та яйцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 червоних перці;
– 1 чашка рису;
– 300 грамів шинки;
– 100 грамів жовтого сиру;
– 6 яєць;
– сіль і перець.

Приготування:

  1. Зваріть рис.
  2. Шинку і сир натріть на крупній тертці.
  3. Змішайте варений рис з шинкою і сиром.
  4. Перець помийте, видаліть насіння і білі прожилки. Розріжте на три частини так, що утворилися 3 кружальця.
  5. Викладіть перці на деко, застелене папером для випічки, і наповніть їх на 2/3 начинкою.
  6. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 20 хвилин.
  7. Вийміть з духовки та розбийте яйце в кожен диск.
  8. Поставте в духовку ще на 5 хвилин, щоб яйця застигли.

Домашнє печиво з фруктами

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 упаковка листкового тіста;
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 200 грамів фруктів (чорниця, полуниця, малина, смородина);
– 2 яйця;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка цукру з справжнім ваніліном.

Приготування:

  1. Розріжте листкове тісто на 20 прямокутників.
  2. Змастіть яйцем і приклейте бортики.
  3. Викладіть його на деко, застелене папером для випічки. Сир маскарпоне змішайте з яйцем, цукром і цукром з ваніллю. Нанесіть крем на печиво.
  4. Зверху викладіть фрукти.
  5. Поставте деко в розігріту до 210 градусів духовку і випікайте приблизно 15 хвилин.
  6. Вийміть і відставте охолоджуватися.

Салат з яйцем і брокколі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 грамів брокколі;
– 1 яйце;
– 170 грамів помідорів;
– 100 мілілітрів йогурту натурального 2%;
– 35 грамів хліба житнього цільнозернового;
– 10 грамів вершкового масла;
– 10 грамів насіння соняшнику;
– спеції: сіль, перець.

Приготування:

  1. Брокколі і яйце відваріть, помідор наріжте кубиками.
  2. Тим часом змішайте натуральний йогурт з спеціями.
  3. У миску покладіть шматочки вареної брокколі, нарізане яйце і помідор.
  4. Посипте все насінням соняшнику і полийте соусом.
  5. Подавайте з хлібом, змащеним маслом.

Запечена вівсянка з яблуком

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 180 грамів яблук;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком.
  2. Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
  3. Все ретельно перемішайте.
  4. Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи.
  5. Ще раз все ретельно перемішайте.
  6. Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.

Ліниві вареники

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 350 грамів домашнього сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 5–6 столових ложок пшеничного борошна з гіркою;
– борошно для присипання поверхні;
– вершкове масло.

Приготування:

  1. У️ великій каструлі поставте підсолену воду на середній вогонь та доведіть до кипіння.
  2. Домашній сир, курячі яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо пшеничне борошно і замішуємо ложкою липке тісто.
  3. ️Присипте поверхню борошном, викладіть тісто. Розділіть його на чотири частини, кожну присипте додатково борошном і розкачайте в ковбаску. Наріжте на невеликі шматки товщиною 5 міліметрів.
  4. ️Відваріть ліниві вареники в киплячій воді 1 – 2 хвилини від моменту спливання на поверхню.
  5. ️Варенички викладіть до масла і трішки перемішайте.
  6. Подавайте до столу гарячими та зі сметаною.

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