Збалансований та корисний сніданок допоможе дитині краще зосереджуватися, підтримують активність та сприяють гарному настрою, інформує Смачно 24. Він має бути не лише смачним, але й забезпечувати поживними речовинами.
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Перець з шинкою та яйцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 червоних перці;
– 1 чашка рису;
– 300 грамів шинки;
– 100 грамів жовтого сиру;
– 6 яєць;
– сіль і перець.
Приготування:
- Зваріть рис.
- Шинку і сир натріть на крупній тертці.
- Змішайте варений рис з шинкою і сиром.
- Перець помийте, видаліть насіння і білі прожилки. Розріжте на три частини так, що утворилися 3 кружальця.
- Викладіть перці на деко, застелене папером для випічки, і наповніть їх на 2/3 начинкою.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 20 хвилин.
- Вийміть з духовки та розбийте яйце в кожен диск.
- Поставте в духовку ще на 5 хвилин, щоб яйця застигли.
Домашнє печиво з фруктами
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 упаковка листкового тіста;
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 200 грамів фруктів (чорниця, полуниця, малина, смородина);
– 2 яйця;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка цукру з справжнім ваніліном.
Приготування:
- Розріжте листкове тісто на 20 прямокутників.
- Змастіть яйцем і приклейте бортики.
- Викладіть його на деко, застелене папером для випічки. Сир маскарпоне змішайте з яйцем, цукром і цукром з ваніллю. Нанесіть крем на печиво.
- Зверху викладіть фрукти.
- Поставте деко в розігріту до 210 градусів духовку і випікайте приблизно 15 хвилин.
- Вийміть і відставте охолоджуватися.
Салат з яйцем і брокколі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів брокколі;
– 1 яйце;
– 170 грамів помідорів;
– 100 мілілітрів йогурту натурального 2%;
– 35 грамів хліба житнього цільнозернового;
– 10 грамів вершкового масла;
– 10 грамів насіння соняшнику;
– спеції: сіль, перець.
Приготування:
- Брокколі і яйце відваріть, помідор наріжте кубиками.
- Тим часом змішайте натуральний йогурт з спеціями.
- У миску покладіть шматочки вареної брокколі, нарізане яйце і помідор.
- Посипте все насінням соняшнику і полийте соусом.
- Подавайте з хлібом, змащеним маслом.
Запечена вівсянка з яблуком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів яблук;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.
Приготування:
- Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком.
- Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
- Все ретельно перемішайте.
- Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи.
- Ще раз все ретельно перемішайте.
- Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.
Ліниві вареники
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 350 грамів домашнього сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 5–6 столових ложок пшеничного борошна з гіркою;
– борошно для присипання поверхні;
– вершкове масло.
Приготування:
- У️ великій каструлі поставте підсолену воду на середній вогонь та доведіть до кипіння.
- Домашній сир, курячі яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо пшеничне борошно і замішуємо ложкою липке тісто.
- ️Присипте поверхню борошном, викладіть тісто. Розділіть його на чотири частини, кожну присипте додатково борошном і розкачайте в ковбаску. Наріжте на невеликі шматки товщиною 5 міліметрів.
- ️Відваріть ліниві вареники в киплячій воді 1 – 2 хвилини від моменту спливання на поверхню.
- ️Варенички викладіть до масла і трішки перемішайте.
- Подавайте до столу гарячими та зі сметаною.
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