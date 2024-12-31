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Салатний торт

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для шпинатного бісквіта (форма 19 на 28 сантиметрів):

– 3 яйця;

– 150 грамів свіжого шпинату;

– чверть склянки олії;

– 2 зубчики часнику;

– одна третина чайної ложки мускатного горіха;

– одна третина чайної ложки солі;

– одна третина чайної ложки кольорового перцю;

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– одна третина чайної ложки розпушувача;

для начинки:

– 1 йогурт-сир;

– 2 курячі грудки;

– 2 щіпки куркуми;

– 2 столові ложки олії для смаження;

– 6 столових ложок майонезу;

– 3 повні столові ложки гострого кетчупу;

– 200 грамів жовтого сиру шматочками;

– 1 велика банка консервованого перцю;

– 5 яєць, зварених на круто;

– 40 грамів тертого сиру пармезан;

– 1 банка консервованого горошку;

– 2 великих пучки шніт-цибулі.

Приготування:

Для бісквіта промийте шпинат, обсушіть і змішайте з жовтками, олією, часником і спеціями до однорідності. Збийте яєчні білки з дрібкою солі, потім поступово додайте нарізаний шпинат. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішайте ложкою. Викладіть тісто на деко, застелене папером (тільки на дно), і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Охолоджений бісквіт викладіть на чисте деко і змастіть зверху йогуртовим сиром. Наріжте курячі грудки на дрібніші шматочки, посипте куркумою і спеціями, обсмажте на гарячому жирі. Охолоджене м’ясо подрібніть у міксері. Викладіть отриману масу поверх шару сиру. Змішайте 3 столові ложки майонезу, кетчупу і дрібно натертого жовтого сиру, викладіть суміш на шар курки. Додайте консервований перець, нарізаний кубиками та добре віджатий через ситечко. Відваріть яйця, розділіть на білки та жовтки. Натріть білки на крупній тертці, додайте ще 3 столові ложки майонезу і пармезан. Викладіть суміш поверх шару перцю та ретельно розподіліть. Додайте консервований горошок, попередньо добре обсушений, бажано на паперових рушниках, і покрийте його шаром дрібно натертих жовтків та дрібно нарізаної цибулі. Накрийте салат фольгою і охолодіть у холодильнику на кілька годин перед подачею.

Смачного!

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