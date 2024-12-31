Цей рецепт поєднує яскраві смаки та ніжну текстуру. Посмакуєте один раз і будете готувати знову і знову! Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis.
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Салатний торт
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для шпинатного бісквіта (форма 19 на 28 сантиметрів):
– 3 яйця;
– 150 грамів свіжого шпинату;
– чверть склянки олії;
– 2 зубчики часнику;
– одна третина чайної ложки мускатного горіха;
– одна третина чайної ложки солі;
– одна третина чайної ложки кольорового перцю;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– одна третина чайної ложки розпушувача;
для начинки:
– 1 йогурт-сир;
– 2 курячі грудки;
– 2 щіпки куркуми;
– 2 столові ложки олії для смаження;
– 6 столових ложок майонезу;
– 3 повні столові ложки гострого кетчупу;
– 200 грамів жовтого сиру шматочками;
– 1 велика банка консервованого перцю;
– 5 яєць, зварених на круто;
– 40 грамів тертого сиру пармезан;
– 1 банка консервованого горошку;
– 2 великих пучки шніт-цибулі.
Приготування:
- Для бісквіта промийте шпинат, обсушіть і змішайте з жовтками, олією, часником і спеціями до однорідності.
- Збийте яєчні білки з дрібкою солі, потім поступово додайте нарізаний шпинат.
- Додайте просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішайте ложкою.
- Викладіть тісто на деко, застелене папером (тільки на дно), і випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 30 хвилин.
- Охолоджений бісквіт викладіть на чисте деко і змастіть зверху йогуртовим сиром.
- Наріжте курячі грудки на дрібніші шматочки, посипте куркумою і спеціями, обсмажте на гарячому жирі.
- Охолоджене м’ясо подрібніть у міксері.
- Викладіть отриману масу поверх шару сиру.
- Змішайте 3 столові ложки майонезу, кетчупу і дрібно натертого жовтого сиру, викладіть суміш на шар курки.
- Додайте консервований перець, нарізаний кубиками та добре віджатий через ситечко.
- Відваріть яйця, розділіть на білки та жовтки.
- Натріть білки на крупній тертці, додайте ще 3 столові ложки майонезу і пармезан.
- Викладіть суміш поверх шару перцю та ретельно розподіліть. Додайте консервований горошок, попередньо добре обсушений, бажано на паперових рушниках, і покрийте його шаром дрібно натертих жовтків та дрібно нарізаної цибулі.
- Накрийте салат фольгою і охолодіть у холодильнику на кілька годин перед подачею.
Смачного!
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