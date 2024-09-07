У цьому рецепті використовується малина. Проте ви можете брати будь-які ягоди.

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Десерт з малини

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів малини;
– 1 чайна ложка насіння чіа;
– 100 грамів білого йогурту;
– 1 столова ложка меду;
– 15 грамів желатину;
– 100 мілілітрів мигдалевого молока.

Дивіться, як приготувати десерт з малини: відео

Приготування:

  1. Желатин залийте холодним молоком, розмішайте і залиште набухнути.
  2. Кисломолочний сир перебийте блендером, додайте чіа, перемішайте, додайте малину і ще трохи перебийте блендером.
  3. Потім додайте білий йогурт, мед і гарно все вимішайте.
  4. Желатин, який набухнув, розігрійте у мікрохвильовій печі та влийте у масу. Акуратно перемішайте до однорідності.
  5. Викладіть десерт у форми та поставте в холодильник застигнути.

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