У цьому рецепті використовується малина. Проте ви можете брати будь-які ягоди.
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Десерт з малини
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів малини;
– 1 чайна ложка насіння чіа;
– 100 грамів білого йогурту;
– 1 столова ложка меду;
– 15 грамів желатину;
– 100 мілілітрів мигдалевого молока.
Дивіться, як приготувати десерт з малини: відео
Приготування:
- Желатин залийте холодним молоком, розмішайте і залиште набухнути.
- Кисломолочний сир перебийте блендером, додайте чіа, перемішайте, додайте малину і ще трохи перебийте блендером.
- Потім додайте білий йогурт, мед і гарно все вимішайте.
- Желатин, який набухнув, розігрійте у мікрохвильовій печі та влийте у масу. Акуратно перемішайте до однорідності.
- Викладіть десерт у форми та поставте в холодильник застигнути.
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