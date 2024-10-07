Важливо зазначити, що будь-яка закрутка має певний термін придатності, якого необхідно дотримуватися. Недотримання цього правила може призвести до ризику отруєння при вживанні прострочених закруток, пише Знай.UA. Тож які терміни для споживання в ваших улюблених закрутках – далі у матеріалі.

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Скільки можна зберігати варення, соління та компоти?

Огірки

Огірки мають різний термін зберігання залежно від способу засолювання. Непастеризовані огірки можна безпечно зберігати до 6 місяців. На відміну від них, ті, що пройшли пастеризацію, можуть зберігатися до 2 років у прохолодному середовищі.

Оптимальне місце для зберігання консервованих овочів – підвал, де температура в ідеалі не повинна перевищувати 6 градусів за Цельсієм. Крім того, після відкриття банки з огірками можна безпечно зберігати в холодильнику до трьох місяців.

Капуста

Термін зберігання квашеної капусти зазвичай становить 6 місяців, незалежно від сорту та способів соління. Для збереження її якості дуже важливими є правильні умови зберігання – прохолодне місце, якомога далі від прямих сонячних променів.

Варення та компоти

Варення має найдовший термін придатності: за умови дотримання належних умов зберігання до трьох років. Однак споживачам рекомендується бути обережними при оцінці якості джему.

Якщо на поверхні з'явилася пліснява, необхідно негайно викинути банку. Навіть якщо зверху утворюється плівка, коріння плісняви могло проникнути глибше в продукт, що робить його небезпечним для споживання.



Скільки можна зберігати закручене варення та компоти / Unsplash

Фруктові компоти з кісточками мають обмежений термін зберігання – лише 6 місяців після закрутки. Кісточки цих фруктів містять синильну кислоту – речовину, яка з часом може стати токсичною. Навіть невеликі кількості цієї сполуки можуть мати негативний вплив на здоров'я людини, що спонукає споживачів бути обережними при споживанні таких продуктів.

Консервовані продукти

М'ясні консерви вимагають особливих умов зберігання, щоб забезпечити їх довговічність. Експерти рекомендують підтримувати рівень вологості 20% і температуру не вище 20 градусів за Цельсієм. За таких оптимальних умов вони можуть залишатися придатними до споживання до 5 років.

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