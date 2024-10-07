Цей продукт є важливим джерелом вітамінів, що робить його чудовим доповненням до салатів і смачним варіантом закуски. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Консервація і кулінарія".
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Капуста швидкого посолу: рецепт
- Час: 30 хвилин (приготування 5 – 6 годин)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– капуста білокачанна – 300 грамів;
– морква – 200 грамів;
– цибуля ріпчаста – 3 штуки;
– часник – 2 – 3 зубчики;
– оцет 9% – 1,5 столової ложки.
Для розсолу:
– вода – 0,5 літра;
– цукор – 5 столових ложок;
– сіль – 2 чайних ложки;
– запашний перець-горошок – 15 штук;
– лавровий лист – 3 штуки;
– перець гострий – 1 стручок.
Приготування:
- Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Моркву почистьте, промийте і натріть на великій тертці. Цибулю почистьте, обполосніть холодною водою і наріжте кільцями.
- У банку викладіть шарами частину капусти, щоб вона закривала дно, потім частину моркви і цибулю. У такий самий спосіб викладіть решту овочів. Часник очистьте, поріжте пластинками, викладіть останнім шаром.
- Налийте в банку з овочами розсіл. Останній готується так: у сотейнику змішайте всі інгредієнти, закип'ятіть, трохи остудіть. Влийте в суміш оцет.
- Банки закрийте пластиковими кришками і помістіть у холодильник або льох. Залиште на 5 – 6 годин. І ваша капуста готова до споживання.
До слова: лайфхак для швидкого нарізання капусти. Ця техніка обіцяє скоротити час, витрачений на нарізку капусти, вдвічі.