Цей продукт є важливим джерелом вітамінів, що робить його чудовим доповненням до салатів і смачним варіантом закуски. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Консервація і кулінарія".

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Капуста швидкого посолу: рецепт

  • Час: 30 хвилин (приготування 5 – 6 годин)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– капуста білокачанна – 300 грамів;
– морква – 200 грамів;
– цибуля ріпчаста – 3 штуки;
– часник – 2 – 3 зубчики;
– оцет 9% – 1,5 столової ложки.

Для розсолу:
– вода – 0,5 літра;
– цукор – 5 столових ложок;
– сіль – 2 чайних ложки;
– запашний перець-горошок – 15 штук;
– лавровий лист – 3 штуки;
– перець гострий – 1 стручок.

Приготування:

  1. Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Моркву почистьте, промийте і натріть на великій тертці. Цибулю почистьте, обполосніть холодною водою і наріжте кільцями.
  2. У банку викладіть шарами частину капусти, щоб вона закривала дно, потім частину моркви і цибулю. У такий самий спосіб викладіть решту овочів. Часник очистьте, поріжте пластинками, викладіть останнім шаром.
  3. Налийте в банку з овочами розсіл. Останній готується так: у сотейнику змішайте всі інгредієнти, закип'ятіть, трохи остудіть. Влийте в суміш оцет.
  4. Банки закрийте пластиковими кришками і помістіть у холодильник або льох. Залиште на 5 – 6 годин. І ваша капуста готова до споживання.

До слова: лайфхак для швидкого нарізання капусти. Ця техніка обіцяє скоротити час, витрачений на нарізку капусти, вдвічі.