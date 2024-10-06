Natural Grocers поділилася лайфхаком для ефективного нарізання капусти. Ця техніка обіцяє скоротити час, витрачений на нарізку капусти, вдвічі, що полегшить домашнім кухарям включення цього універсального овочу до своїх страв.

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Як швидко нашаткувати капусту – цікавий лайфхак

Вам знадобиться свіжа капуста та ніж для очищення овочів з гострим лезом.

Що робити:

Розріжте капусту на чотири частини. Це дозволить комфортніше тримати її у руці.



Тримайте капусту за качан і, використовуючи ніж для очищення овочів, почніть шаткувати її. Завдяки формі та гостроті, ви зможете отримати рівномірні шматочки.



Під час шаткування контролюйте товщину шматочків – вони повинні бути достатньо тонкими, щоб швидко маринуватися чи готуватися, але не настільки тонкими, щоб втратити текстуру.

Гостре лезо ножа забезпечує точні розрізи, що дозволяє легко досягти бажаного розміру шматочків. Така ефективність не тільки спрощує процес подрібнення, але й економить дорогоцінний час і зусилля на кухні.

Дивіться, як швидко нашаткувати капусту: відео

Спробуйте цей простий лайфхак наступного разу для приготування капусти. І побачите, як просто та швидко можна підготувати цей смачний овоч для використання в улюблених рецептах.

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