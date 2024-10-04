Як виявилось, допомогти у цьому питанні здатні три предмети, які точно є вдома у кожного. Про це пише NV.

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Як наточити ножі без спеціального точила?

Чашка або блюдце

Шорстка поверхня дна чашки або блюдця може слугувати ефективним точильним каменем. Перевернувши чашку або блюдце, можна заточити ножі, провівши лезом по текстурованому дну з обох боків.

Наждачний папір

Існує кілька типів наждачного паперу, які особливо ефективні для заточування ножів. Для початкового заточування рекомендується починати зі шліфувального паперу із зернистістю 400 – 600. Після цього слід провести остаточну заточку, використовуючи наждачний папір із зернистістю 1 000 – 1 500.

Для досягнення оптимальних результатів, варто покласти наждачний папір на тверду, стійку поверхню і нахилити ніж під кутом приблизно 10 – 15 градусів під час заточування. Дуже важливо переконатися, що обидві сторони леза заточені рівномірно по всій довжині, щоб зберегти збалансоване лезо.

Пилочка для нігтів

Стару пилку для нігтів з поверхнею, схожою на точильний камінь, визнано практичним інструментом для заточування лез. Рекомендується проводити лезом по обидва боки пилочки. Це креативне рішення забезпечує економний та винахідливий спосіб підтримувати гостроту повсякденних ріжучих інструментів

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