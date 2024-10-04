Мабуть, багато людей споживають бургери неправильно. Шеф-кухар Макс Клименко стверджує, що розробив технологію, яка може революціонізувати те, як ми насолоджуємося цією популярною стравою. Він показав, як правильно їсти бургер, пише Daily Star.

Читайте також Масова помилка: чому не можна зберігати яйця на дверцятах холодильника і де тоді їх тримати

Як їсти бургери, не забруднившись?

У своєму відео на TikTok, яке стало вірусним у його акаунті @maxklymenko, Макс поділився "єдино правильним способом" їсти бургер, перевернувши його "догори дриґом".

Товста булочка звернена донизу і вбирає весь сік у бургері. Таким чином, бургер ніколи не розвалиться,

– пояснює Макс.

Він переконаний, що товстіша верхня булочка здатна ефективно поглинати соковитість котлети та супутніх соусів. Це не тільки зберігає структурну цілісність бургера, але й допомагає підтримувати чистоту рук.

"Єдино правильний спосіб" їсти бургер: дивіться відео

Дебати про правильну техніку споживання бургерів викликали бурхливу дискусію на платформах соціальних мереж. Багато користувачів стверджують, що порада перевертати бургери значно покращила їхній кулінарний досвід, а дехто каже, що вона буквально "перевернула їхнє життя".

І навпаки, інші категорично виступають проти цього методу, називаючи його єрессю і наполягаючи на тому, що перевертання бургерів є фундаментально неправильним. Крім того, деякі люди розповідають, що завжди їли бургери саме так, попри насмішки з боку інших.

Сподобався лайфхак? Дізнайтеся, як зберегти свіжість нарізаного авокадо – його "життя" буде довшим на 7 днів.