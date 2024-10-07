З цим рецептом ваші помідори смакуватимуть як бочкові. Лише кілька простих інгредієнтів та кулінарних маніпуляцій – і ви отримаєте неповторний результат, інформує Ukr.Media.
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Рецепт консервованих помідорів
Час: 20 хвилин + кілька днів
Порцій: 1 каструля
Інгредієнти:
– помідори на 1 каструлю (стиглі та м'ясисті, невеликого розміру);
– 1 – 2 штуки листя хрону;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 – 5 горошин чорного перцю;
– 1 – 2 штуки парасольок кропу.
Приготування:
- На помідорах вирізаємо те місце, де була плодоніжка. Кладемо у каструлю вирізом доверху, додаємо трави та спеції.
- Окремо готуємо розсіл: на кожнім літру води розчиняємо по 2 столові ложки солі та цукру.
- Коли маринад закипить – заливаємо помідори, вони повинні бути покриті повністю.
- Накриваємо посуд марлею та залишаємо на 3 – 4 дні при кімнатній температурі. За необхідності розсіл доливайте.
Смачного!
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