Навряд як комусь подобається, коли заготовлені на зиму огірочки стають дуже м'якими, а розсіл не тішить прозорістю. Причиною цього можуть стати певні інгредієнти, яких краще уникати у своїй практиці.

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Сіль

Для консервації потрібно використовувати звичайну кам'яну сіль. Експерименти з йодованим або морським продуктом мають шанс привести до невтішного результату.

Оцет

Не треба використовувати розчин з більшою концентрацією оцту більш як 9%.

Листя

Часто можна натрапити на рецепти, в яких рекомендують додати до огірків листя дуба, хрону, смородини чи інших рослин. З цими інгредієнтами треба бути обережним, адже не завжди вони добре "вживаються з сусідами".

Цибуля

Для консервації підходять лише ті сорти цибулі, які йдуть на зимове зберігання. В іншому випадку ви власними руками зіпсуєте консервацію.

Часник

Ще один інгредієнт, з яким треба бути обережним. Саме через нього огірки стають водянистими. Не варто додавати більш як 4 зубчики на трилітрову банку.

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