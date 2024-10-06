Висока ціна – хороший, але не завжди дієвий запобіжник, коли йдеться про придбання сиру. На щастя, є й інші способи перевірити якість цього продукту просто у магазині, розповідає Ukr.Media.

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Як обрати якісний сир

Найперше потрібно звернути увагу на упаковку. У сирний продукт додають рослинний жир натомість для виробництва сиру використовують тільки натуральні інгредієнти перероблення молока.

Так смачно / Фото Pexels

Ще один цікавий лайфхак – натиснути на сир. На якісному продукті вм'ятина повинна зникнути майже одразу. Якщо ж процес буде відбуватися повільно, то ви тримаєте у руках імітацію.

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