Поєднання шинки та ананасу створює дивовижну гармонію смаку. Ще кілька простих інгредієнтів – і ваші гості зрозуміють, що таке справжній захват від страви. Рецептом страви поділився портал "Господинька".

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Рецепт салату з шинкою та ананасом

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів твердого сиру;

– 200 грамів шинки;

– 1 огірок;

– 4 варені яйця;

– 5 кілець консервованого ананаса;

– половинка червоної цибулі;

– 3 столові ложки майонезу;

маринад для цибулі:

– 0,5 чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту;

– кип'яток.

Приготування:

Спершу маринуємо цибулю. Нарізаємо її півкільцями, додаємо всі інгредієнти для маринаду, перемішуємо, заливаємо кип'ятком та залишаємо на 10 – 15 хвилин. Усі інгредієнти нарізаємо соломкою та з'єднуємо у глибокій мисці. З цибулі зливаємо рідину та додаємо її до решти інгредієнтів. Все добре перемішуємо. Заправляємо салат майонезом.

Смачного!

Ціна не має значення: які яйця господині оминають стороною.