Поєднання шинки та ананасу створює дивовижну гармонію смаку. Ще кілька простих інгредієнтів – і ваші гості зрозуміють, що таке справжній захват від страви. Рецептом страви поділився портал "Господинька".
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Рецепт салату з шинкою та ананасом
Час: 25 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів твердого сиру;
– 200 грамів шинки;
– 1 огірок;
– 4 варені яйця;
– 5 кілець консервованого ананаса;
– половинка червоної цибулі;
– 3 столові ложки майонезу;
маринад для цибулі:
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– кип'яток.
Приготування:
- Спершу маринуємо цибулю. Нарізаємо її півкільцями, додаємо всі інгредієнти для маринаду, перемішуємо, заливаємо кип'ятком та залишаємо на 10 – 15 хвилин.
- Усі інгредієнти нарізаємо соломкою та з'єднуємо у глибокій мисці.
- З цибулі зливаємо рідину та додаємо її до решти інгредієнтів. Все добре перемішуємо.
- Заправляємо салат майонезом.
Смачного!
Ціна не має значення: які яйця господині оминають стороною.