При виборі яєць потрібно звертати увагу на кілька критеріїв, однак важливо знати головний тривожний сигнал. І стосується він не тріщин на шкаралупі, розповідає Ukr.Media.

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Які яйця краще не купувати

Ця порада стосується того продукту, який ми купуємо в упаковках. Тут важливо звернути уваги на те, як перекладені яйця.

Продукт, без якого неможливо обійтися / Фото Pixabay

На всіх виробництвах складають яйця гострішим кінцем догори. Якщо в упаковці, яку ви тримаєте в руках, яйця складені по-іншому, то краще змінити свій вибір.

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