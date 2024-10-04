При виборі яєць потрібно звертати увагу на кілька критеріїв, однак важливо знати головний тривожний сигнал. І стосується він не тріщин на шкаралупі, розповідає Ukr.Media.
Читайте також Масова помилка: чому не можна зберігати яйця на дверцятах холодильника і де тоді їх тримати
Які яйця краще не купувати
Ця порада стосується того продукту, який ми купуємо в упаковках. Тут важливо звернути уваги на те, як перекладені яйця.
Продукт, без якого неможливо обійтися / Фото Pixabay
На всіх виробництвах складають яйця гострішим кінцем догори. Якщо в упаковці, яку ви тримаєте в руках, яйця складені по-іншому, то краще змінити свій вибір.
Парадоксальний лайфхак: який інгредієнт треба додавати при засолюванні риби.