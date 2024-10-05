Професіоналів від аматорів відрізняє знання секретів та лайфхаків. Якщо знати спосіб, то шедевр можна зробити навіть зі смаженої картоплі, повідомляє Ukr.Media.

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Як смачно посмажити картоплю

Перше, що обов'язково потрібно зробити – обов'язково позбавити картоплю залишків вологи після того, як ви нарізали її соломкою. Зробити це можна за допомогою паперових рушничків.

Проста, але така улюблена страва / Фото Pixabay

Потім картоплю кладемо у глибокий посуд, додаємо спеції та столову ложку борошна. Важливо: солити страву на цьому етапі не потрібно. Добре перемішуємо.

Тепер смажимо картоплю у звичний спосіб, без кришки. Солимо лише наприкінці. За такого способу приготування картопля буде просто ідеальною, про що свідчитиме апетитна рум'яна скоринка.

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