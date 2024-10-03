Приготувати улюблений шоколадний торт не так складно, можна обійтися навіть без випічки. Цей смаколик стане одним з ваших улюблених, переконаний портал "На пенсії".
Читайте також Виглядатиме краще, ніж на картинці: як легко ідеально посмажити цибулю
Рецепт шоколадного торта "Прага"
Час: 10 хвилин + просочування
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів шоколадного печива;
– 50 грамів тертого шоколаду;
для крему:
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 3 столові ложки какао;
– 3 столові ложки борошна;
– 600 мілілітрів молока;
– 80 грамів вершкового масла.
Приготування:
- У каструлю вливаємо яйця, додаємо цукор, какао та борошно.
- Ретельно перемішуємо, щоб уникнути грудочок.
- Поступово вливаємо молоко, після чого ставимо каструлю на невеликий вогонь. Постійно помішуємо масу.
- Коли крем почне густіти, додаємо вершкове масло. Знімаємо з вогню та даємо йому охолонути.
- Починаємо збирати торт: спочатку наносимо шар крему у форму – потім викладаємо печиво – знову крем – печиво. Повторюємо цей процес кілька разів. Завершальний шар покриваємо кремом та посипаємо тертим шоколадом.
- Відправляємо торт у холодильник на декілька годин для просочування.
Смачного!
Лише один сорт: який віскі обожнював Вінстон Черчилль.