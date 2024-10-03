Приготувати улюблений шоколадний торт не так складно, можна обійтися навіть без випічки. Цей смаколик стане одним з ваших улюблених, переконаний портал "На пенсії".

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Рецепт шоколадного торта "Прага"

Час: 10 хвилин + просочування

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів шоколадного печива;
– 50 грамів тертого шоколаду;
для крему:
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 3 столові ложки какао;
– 3 столові ложки борошна;
– 600 мілілітрів молока;
– 80 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. У каструлю вливаємо яйця, додаємо цукор, какао та борошно.
  2. Ретельно перемішуємо, щоб уникнути грудочок.
  3. Поступово вливаємо молоко, після чого ставимо каструлю на невеликий вогонь. Постійно помішуємо масу.
  4. Коли крем почне густіти, додаємо вершкове масло. Знімаємо з вогню та даємо йому охолонути.
  5. Починаємо збирати торт: спочатку наносимо шар крему у форму – потім викладаємо печиво – знову крем – печиво. Повторюємо цей процес кілька разів. Завершальний шар покриваємо кремом та посипаємо тертим шоколадом.
  6. Відправляємо торт у холодильник на декілька годин для просочування.

Смачного!

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