Пікантне печиво, змочене у шоколаді, перетворить будь-яку мить на дуже теплий та приємний спогад. Воно навіть може стати прекрасним подарунком, якщо ви вмієте гарно їх пакувати, стверджує lovefood.

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Рецепт смачного печива

Час: 25 хвилин

Порцій: 12 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка кориці;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 150 грамів коричневого цукру;

– 2 столові ложки рому;

– 1 велике яйце;

– 100 грамів маргарину;

– 100 грамів розтопленого чорного шоколаду;

– цедра 1 лайма.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів, злегка змащуємо деко олією. Додаємо всі інгредієнти, крім чорного шоколаду та цедри лайма, до кухонного комбайна. Перемішуємо, поки все добре не з'єднається й не утвориться щільне тісто. На робочій поверхні, присипаній борошном, розкачуємо тісто в ковбаску, потім нарізаємо її на 12 рівних частин. Долонею розплющуємо кожен шматочок тіста у форму печива. Викладаємо на підготовлене деко і випікаємо в розігрітій духовці 10 – 12 хвилин. Даємо печиву повністю охолонути, після чого занурюємо в розтоплений шоколад. Завершуємо тертою цедрою лайма.

Смачного!

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