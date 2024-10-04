Пікантне печиво, змочене у шоколаді, перетворить будь-яку мить на дуже теплий та приємний спогад. Воно навіть може стати прекрасним подарунком, якщо ви вмієте гарно їх пакувати, стверджує lovefood.
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Рецепт смачного печива
Час: 25 хвилин
Порцій: 12 штук
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка кориці;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 150 грамів коричневого цукру;
– 2 столові ложки рому;
– 1 велике яйце;
– 100 грамів маргарину;
– 100 грамів розтопленого чорного шоколаду;
– цедра 1 лайма.
Приготування:
Розігріваємо духовку до 180 градусів, злегка змащуємо деко олією.
Додаємо всі інгредієнти, крім чорного шоколаду та цедри лайма, до кухонного комбайна. Перемішуємо, поки все добре не з'єднається й не утвориться щільне тісто.
На робочій поверхні, присипаній борошном, розкачуємо тісто в ковбаску, потім нарізаємо її на 12 рівних частин.
Долонею розплющуємо кожен шматочок тіста у форму печива. Викладаємо на підготовлене деко і випікаємо в розігрітій духовці 10 – 12 хвилин.
Даємо печиву повністю охолонути, після чого занурюємо в розтоплений шоколад. Завершуємо тертою цедрою лайма.
Смачного!
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