24 Канал з посиланням на TrueUA ділиться рецептом смачного та легкого супу з фрикадельками. Приготуйте і організм вам подякує.
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Суп з фрикадельками
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого фаршу;
– 100 грамів вермішелі;
– 4 – 5 картоплин;
– 1 морква;
– 1 цибуля ріпчаста;
– сіль, перець, спеції – до смаку;
– зелень – до смаку;
– соняшникова олія для смаження.
Приготування:
- Очищену моркву та картоплю наріжте кубиками. Половину цибулі дрібно поріжте та пасеруйте на розігрітій сковороді з олією до легкого золотистого кольору.
- Картоплю та моркву залийте двома літрами чистої холодної води та доведіть до кипіння. Варіть 20 хвилин після закипання на маленькому вогні, знімаючи піну з поверхні бульйону.
- До овочів додайте засмажену цибулю, проваріть ще 5 хвилин.
- Іншу половину цибулі натріть на терці та додайте до фаршу. Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.
- З фаршу сформуйте фрикадельки та обережно додайте їх у суп. Посоліть та поперчіть. Нехай суп покипить приблизно 10 хвилин.
- Додайте вермішель та дайте покипіти декілька хвилин, щоб макарони не розварилися. Наприкінці додайте подрібнену зелень та спеції.
Готово!
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