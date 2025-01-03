24 Канал з посиланням на TrueUA ділиться рецептом смачного та легкого супу з фрикадельками. Приготуйте і організм вам подякує.

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Суп з фрикадельками

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу;

– 100 грамів вермішелі;

– 4 – 5 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибуля ріпчаста;

– сіль, перець, спеції – до смаку;

– зелень – до смаку;

– соняшникова олія для смаження.

Приготування:

Очищену моркву та картоплю наріжте кубиками. Половину цибулі дрібно поріжте та пасеруйте на розігрітій сковороді з олією до легкого золотистого кольору.

Картоплю та моркву залийте двома літрами чистої холодної води та доведіть до кипіння. Варіть 20 хвилин після закипання на маленькому вогні, знімаючи піну з поверхні бульйону.

До овочів додайте засмажену цибулю, проваріть ще 5 хвилин.

Іншу половину цибулі натріть на терці та додайте до фаршу. Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.

З фаршу сформуйте фрикадельки та обережно додайте їх у суп. Посоліть та поперчіть. Нехай суп покипить приблизно 10 хвилин.

Додайте вермішель та дайте покипіти декілька хвилин, щоб макарони не розварилися. Наприкінці додайте подрібнену зелень та спеції.

Готово!

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