Про печериці є сумніви. Тож сьогодні 24 Канал спробував розібратися у цьому питанні, й з'ясувати – треба чистити печериці чи ні.

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Печериці: чистити чи ні

Кулінарні експерти дають чіткі рекомендації щодо приготування печериць, стверджуючи, що ці гриби не потребують очищення перед приготуванням. Поширена практика миття грибів часто зумовлена побоюваннями щодо їхнього забруднення, проте експерти стверджують, що якщо гриби вже були промиті водою, немає причин для занепокоєння.

Щоб правильно приготувати печериці, кухарі рекомендують просто обрізати ножем будь-які коричневі плями і освіжити зріз на ніжці. Не слід турбувати і так звані "спіднички" і темні пластинки під капелюшком, оскільки ці компоненти вносять значний внесок у виразний смаковий профіль грибних страв.

Очищення шкірки має сенс лише в тому разі, якщо гриби вже досягли у висоту 5 сантиметрів. Коли гриби збільшуються в розмірі, їхня шкірка потовщується, що може призвести до більш жорсткої текстури після приготування. Це дуже важливо для тих, хто планує готувати фаршировані печериці, оскільки для цієї страви зазвичай використовують більші капелюшки.

Як правильно мити гриби

Чистити чи не чистити печериці – власна справа кожного. Однак мити гриби перед приготуванням обов'язково. І тут також є свої нюанси, про які потрібно знати.

Печериці відомі своєю здатністю швидко вбирати вологу, тому їх слід промивати під проточною водою і відразу ж викладати на паперовий рушник для просушування. Для тих, хто вважає, що гриби виглядають досить чистими, може бути достатньо легкого протирання вологою ганчіркою.

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