Які банани краще оминати
Потрібно розуміти, що всі банани, які потрапляють на наші прилавки, оброблені пестицидами, передає Смачно 24. Цю процедуру проводять ще в країнах, де їх вирощують.
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Однак експерти наголошують, що деякі виробники недобросовісні та використовують дешеві хімікати. Це можна розпізнати за такими ознаками:
- банани мають ребристу форму;
- липка та блискуча шкірка;
- тріщини та вм'ятини.
Які банани купувати безпечно
Покупцям варто обирати банани, які мають матову шкірку без ушкоджень. Їхня форма має бути обтічною, а колір – яскраво-жовтий або злегка зеленуватий.
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