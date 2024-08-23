Які банани краще оминати

Потрібно розуміти, що всі банани, які потрапляють на наші прилавки, оброблені пестицидами, передає Смачно 24. Цю процедуру проводять ще в країнах, де їх вирощують.

Читайте також Котлети не будуть прилипати до сковорідки: секрет з 90-х, який прекрасно працює і досі

Однак експерти наголошують, що деякі виробники недобросовісні та використовують дешеві хімікати. Це можна розпізнати за такими ознаками:

банани мають ребристу форму;

липка та блискуча шкірка;

тріщини та вм'ятини.

Які банани купувати безпечно

Покупцям варто обирати банани, які мають матову шкірку без ушкоджень. Їхня форма має бути обтічною, а колір – яскраво-жовтий або злегка зеленуватий.

Наслідуємо Кобзаря: готуємо вареники, які любив Тарас Шевченко.