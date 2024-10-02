Щоб приготувати квашений буряк знадобиться мінімум інгредієнтів та часу. Готуймо за рецептом від Smachno.ua.

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Буряк квашений – рецепт на зиму

Час: підготовка – 5 хвилин (без варіння буряка), приготування – 30 хвилин

підготовка – 5 хвилин (без варіння буряка), приготування – 30 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– буряк – 3 штуки;

– вода – 1 літр;

– сіль – 90 грамів;

– оцет – 100 грамів.

Приготування:

Буряк середньої величини помийте і зваріть до готовності. Потім охолодіть, почистьте і ще раз промийте.

Тоді наріжте варений буряк брусочками завтовшки 10 – 15 міліметрів і щільно укладіть в банки.

Залийте банки з заготовкою холодною заливкою з води, солі та оцту, а зверху покладіть кружок із гнітом. Зберігайте за температури 5 – 10 градусів за Цельсієм.

Буряк квашений буде готовий до вживання через 10 – 12 днів, коли закінчиться ферментація. Головне знімати піну при її утворенні.

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