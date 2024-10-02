Щоб приготувати квашений буряк знадобиться мінімум інгредієнтів та часу. Готуймо за рецептом від Smachno.ua.
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Буряк квашений – рецепт на зиму
- Час: підготовка – 5 хвилин (без варіння буряка), приготування – 30 хвилин
- Порції: 3
Інгредієнти:
– буряк – 3 штуки;
– вода – 1 літр;
– сіль – 90 грамів;
– оцет – 100 грамів.
Приготування:
- Буряк середньої величини помийте і зваріть до готовності. Потім охолодіть, почистьте і ще раз промийте.
- Тоді наріжте варений буряк брусочками завтовшки 10 – 15 міліметрів і щільно укладіть в банки.
- Залийте банки з заготовкою холодною заливкою з води, солі та оцту, а зверху покладіть кружок із гнітом. Зберігайте за температури 5 – 10 градусів за Цельсієм.
Буряк квашений буде готовий до вживання через 10 – 12 днів, коли закінчиться ферментація. Головне знімати піну при її утворенні.
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