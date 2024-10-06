Пельмені – це універсальна страва, яку можна легко придбати в магазинах, пропонуючи споживачам швидкий і легкий варіант приготування. Однак їх також можна приготувати з нуля в домашніх умовах. Попри це, багато людей не бажають іноді замішувати тісто і працювати з ним.