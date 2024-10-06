Щоб полегшити процес приготування пельменів, фудблогерка @mamanata.food представила швидкий і простий рецепт домашніх пельменів за лічені хвилини. Цей підхід не вимагає замішування та розкачування тіста. Насолоджуватися смачними пельменями вдома ще ніколи не було так просто.
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Ліниві пельмені – покроковий рецепт
Час: 20 хвилин
Порції: 4
Інгредієнти:
– фарш – 500 грамів;
– цибуля – 1 штука;
– сіль, перець;
– яйце – 1 штука;
– молоко – 3 столових ложки;
– борошно – 100 грамів.
Як їх "ліпити": дивіться відео
Приготування:
- Цибулю подрібніть та додайте до фаршу разом із сіллю та перцем. Ретельно перемішайте та сформуйте невеликі кульки.
- У глибоку місткість розбийте яйце, додайте молоко та перемішайте.
- В іншу місткість насипте борошно. Викладіть м'ясні кульки у борошно та обкачайте їх з усіх сторін.
- Перекладіть кульки у яєчно-молочну суміш та змочіть з усіх сторін. Знову перекладіть у борошно. Таку процедуру повторіть двічі або тричі.
- Варіть ліниві пельмені у підсоленій воді протягом трьох хвилин після того, як вони піднялися на поверхню. Витягнувши, додайте масло та заправте спеціями до смаку. Готово!
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