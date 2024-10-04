Пропонуємо рецепт приготування курячих крилець в медово-соєвому соусі, запечених в духовці. Подавати можна як з овочами, так і з гарнірами, передає Nova Strava.

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Курячі крильця в медовому соусі

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– курячі крильця – 500 грамів;

– мед – 2 столових ложки;

– соєвий соус – 3 столових ложки;

– французька гірчиця в зернах – 1/2 чайні ложки;

– часник – 2 зубчики;

– олія для змащування форми;

– кунжут для подачі.

Приготування:

Курячі крильця промийте, просушіть, розріжте на 2 частини. Відправте у миску.

Приготуйте соус: мед, соєвий соус, гірчиця та подрібнений часник, сіль до смаку – перемішайте.

Тоді залийте крильця соусом та перемішайте. Накрийте пакетом та залиште на 15 хвилин. Потім переверніть курячі крильця і ​​залиште ще на 15 хвилин.

Форму для випікання змастіть олією, перекладіть курячі крильця у форму, змастіть соусом, накрийте фольгою і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Потім приберіть фольгу, змастіть курячі крила соком, що виділився і залиште в духовці ще на 20 хвилин.

Курячі крила готові. Посипте їх зверху кунжутом. Смачного!

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