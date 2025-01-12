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Американо з молоком

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– еспресо або подвійний еспресо;

– гаряча вода;

– цукор (за бажанням);

– ароматизований сироп або молоко (за бажанням).

Приготування:

Налийте в чашку гарячу воду (2/3 об’єму чашки). Приготуйте один або подвійний еспресо та додайте воду. Перед подачею можна підсолодити або додати молока.

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