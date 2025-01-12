Ця кава має м'який смак та може гарно збадьорити зранку. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Американо з молоком
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– еспресо або подвійний еспресо;
– гаряча вода;
– цукор (за бажанням);
– ароматизований сироп або молоко (за бажанням).
Приготування:
- Налийте в чашку гарячу воду (2/3 об’єму чашки).
- Приготуйте один або подвійний еспресо та додайте воду.
- Перед подачею можна підсолодити або додати молока.
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