Вихідні – це завжди особливий час, коли хочеться відпочити та перезарядитися на новий тиждень. І смачна їжа повинна бути частиною цього ритуалу. Сосиски в тісті – це те, що ідеально доповнить дозвілля та не потребує багато зусиль. 24 Канал пропонує приготувати цей улюблений смаколик за порадами "Рецепти.ua".
Читайте також Смак тут ні до чого: навіщо кухарі кладуть в каструлю хліб, коли варять буряк
Рецепт сосисок в тісті
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 грамів свіжих дріжджів;
– 250 мілілітрів теплого молока;
– 500 грамів борошна;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка сіль;
– 3 столові ложки олії;
– 8 сосисок.
Приготування:
- Розчиніть дріжджі з цукром у теплому молоці і залиште на 10 хвилин.
- Додайте борошно, сіль та олію, замісіть тісто та залиште його підійти на 1 годину.
- Розділіть тісто на 8 рівних частин, розкачайте кожну і оберніть навколо сосиски.
- Викладіть сосиски на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте у духовці при 200 градусів протягом 20 – 25 хвилин до появи золотистої скоринки.
- Вийміть з духовки та дайте охолонути перед подачею.
Смачного!
Смачно та оригінально: новий спосіб приготування гречки.