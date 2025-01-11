Вихідні – це завжди особливий час, коли хочеться відпочити та перезарядитися на новий тиждень. І смачна їжа повинна бути частиною цього ритуалу. Сосиски в тісті – це те, що ідеально доповнить дозвілля та не потребує багато зусиль. 24 Канал пропонує приготувати цей улюблений смаколик за порадами "Рецепти.ua".

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Рецепт сосисок в тісті

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 грамів свіжих дріжджів;

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 500 грамів борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка сіль;

– 3 столові ложки олії;

– 8 сосисок.

Приготування:

Розчиніть дріжджі з цукром у теплому молоці і залиште на 10 хвилин. Додайте борошно, сіль та олію, замісіть тісто та залиште його підійти на 1 годину. Розділіть тісто на 8 рівних частин, розкачайте кожну і оберніть навколо сосиски. Викладіть сосиски на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте у духовці при 200 градусів протягом 20 – 25 хвилин до появи золотистої скоринки. Вийміть з духовки та дайте охолонути перед подачею.

Смачного!

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