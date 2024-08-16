Через їхній смак, ці котлетки назвали Королівськими. Воно й не дивно, адже поєднують у собі вони лише найкращі інгредієнти: курочку, гриби й овочі. Все це разом відмінно гармоніює та дозволяє вам тішити себе та близьких лише найкращим!
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Рецепт Королівських котлет
Час: 30 хвилин
Порцій: 20 котлет
Приготування:
- Філе миємо, промокаємо його серветками та нарізаємо дрібними шматочками.
- Дрібно нарізаємо печериці та з'єднуємо з м'ясом.
- Чистимо болгарський перець, нарізаємо та додаємо у миску.
- До суміші натираємо сир та додаємо петрушку.
- Вбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно та добре все вимішуємо.
- Формуємо котлети.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та смажимо котлети на невеликому вогні 4 – 5 хвилин під кришкою з кожного боку.
Смачного!
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