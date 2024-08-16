Через їхній смак, ці котлетки назвали Королівськими. Воно й не дивно, адже поєднують у собі вони лише найкращі інгредієнти: курочку, гриби й овочі. Все це разом відмінно гармоніює та дозволяє вам тішити себе та близьких лише найкращим!

Чудове поєднання Картопля Карбонара: готуємо фантастичну вечерю, яка здивує всіх

Рецепт Королівських котлет

Час: 30 хвилин

Порцій: 20 котлет

Приготування:

  1. Філе миємо, промокаємо його серветками та нарізаємо дрібними шматочками.
  2. Дрібно нарізаємо печериці та з'єднуємо з м'ясом.
  3. Чистимо болгарський перець, нарізаємо та додаємо у миску.
  4. До суміші натираємо сир та додаємо петрушку.
  5. Вбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно та добре все вимішуємо.
  6. Формуємо котлети.
  7. Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та смажимо котлети на невеликому вогні 4 – 5 хвилин під кришкою з кожного боку.

Смачного!

Спробуйте також ситний салат з картоплею, який сподобається вашим рідним і близьким!