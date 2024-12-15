В результаті сама вона не виходить хрумкою та розвалюється. Для тих, хто стикається з цією проблемою, корисний лайфхак може надати рішення, передає 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Як смажити картоплю, щоб вона не пригоріла

На етапі кулінарної підготовки рекомендується ретельно вимити очищену картоплю перед тим, як нарізати її на шматочки. Після нарізання картоплю слід покласти у воду, щоб видалити надлишки крохмалю, що забезпечить оптимальний результат приготування.

Тоді ретельно просушіть скибочки серветкою. Далі покладіть їх сухими на сковороду. Додатково рекомендується злегка посипати сковороду сіллю. Коли вона нагріється, сіль допоможе розм'якшити картоплю і заповнити всі нерівності, створюючи оптимальну поверхню для смаження.

Також експерти радять домашнім кухарям викладати картоплю на гарячу сковорідку.

Дотримання цих рекомендацій підійме страву на нову висоту, і головне без пригорілої скоринки. Смачного!

А ви знали: чим змастити випічку для апетитного блиску.