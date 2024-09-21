Крім помідорів, вам будуть потрібні морква, часник і гострий перець, інформує Shuba. Куштувати закуску можна вже за 5 днів.

Варто спробувати Не закрутка, а казка: маринуємо фантастичні помідори з цибулею на зиму

Квашені помідори

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 1 червоний перець чилі;

– 6 зубчиків часнику;

– 2 морквини;

– 3 листки вишні;

– 2 парасольки кропу;

– 1 листок хрону.

Для маринаду:

– 1 літр води;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 30 мілілітрів оцту;

– 2 лаврові листки;

– 6 горошинок чорного перцю;

– 4 горошинки духмяного перцю.

Приготування:

Овочі та зелень добре помийте. Моркву і часник почистьте і наріжте пластинками, перець чилі – кільцями, а зелень наріжте на шматочки. На дно банки або каструлі покладіть кріп, листя вишні та хрону, часник та перець чилі. Далі викладіть помідори, чергуючи їх з морквою. Для маринаду у киплячу воду покладіть сіль, цукор, лаврові листи, горошини перцю і прокип'ятіть 1 – 2 хвилини. Наприкінці влийте оцет. Залийте гарячим маринадом помідори, закрийте капроновою кришкою і залиште при кімнатній температурі на 5 діб. Поставте в прохолодне місце на тиждень.

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