Крім помідорів, вам будуть потрібні морква, часник і гострий перець, інформує Shuba. Куштувати закуску можна вже за 5 днів.
Варто спробувати Не закрутка, а казка: маринуємо фантастичні помідори з цибулею на зиму
Квашені помідори
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 1 червоний перець чилі;
– 6 зубчиків часнику;
– 2 морквини;
– 3 листки вишні;
– 2 парасольки кропу;
– 1 листок хрону.
Для маринаду:
– 1 літр води;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 30 мілілітрів оцту;
– 2 лаврові листки;
– 6 горошинок чорного перцю;
– 4 горошинки духмяного перцю.
Приготування:
- Овочі та зелень добре помийте. Моркву і часник почистьте і наріжте пластинками, перець чилі – кільцями, а зелень наріжте на шматочки.
- На дно банки або каструлі покладіть кріп, листя вишні та хрону, часник та перець чилі. Далі викладіть помідори, чергуючи їх з морквою.
- Для маринаду у киплячу воду покладіть сіль, цукор, лаврові листи, горошини перцю і прокип'ятіть 1 – 2 хвилини. Наприкінці влийте оцет.
- Залийте гарячим маринадом помідори, закрийте капроновою кришкою і залиште при кімнатній температурі на 5 діб. Поставте в прохолодне місце на тиждень.
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