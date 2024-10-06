Солодка піца – це оригінальне рішення, коли потрібно подарувати дітям порцію радості. З її приготуванням не буде жодних труднощів, стверджує food and mood.
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Рецепт солодкої піци
Час: 1 година
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– дрібка солі;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 250 мілілітрів теплої води;
для шоколадного соусу:
– 100 мілілітрів вершків 30%;
– 1 упаковка молочного шоколаду;
– 1 упаковка десертного шоколаду;
для прикраси:
– вафлі, печиво, шоколадні батончики, фрукти.
Приготування:
Змішуємо сухі інгредієнти для тіста в одній мисці, потім додаємо до них рідкі інгредієнти. Вимішуємо. Якщо потрібно, поступово підливаємо трохи води і замішуємо тісто на дошці, присипаній борошном.
Готове тісто кладемо в миску і ставимо охолоджуватися в холодильник на 30 хвилин.
Далі готуємо соус. Доводимо вершки в каструлі до кипіння, додаємо подрібнений шоколад і перемішуємо до повного його розчинення. Соус виливаємо в миску та залишаємо остигати.
Охолоджене тісто розкачуємо на поверхні, присипаній борошном, і викладаємо на деко з пергаментом для випічки. Проколюємо тісто виделкою.
Випікаємо основу 12 – 14 хвилин при 200 градусах.
Після цього на випечену основу наносимо шар шоколадного соусу і прикрашаємо смаколиками.
Смачного!
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