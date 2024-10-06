Солодка піца – це оригінальне рішення, коли потрібно подарувати дітям порцію радості. З її приготуванням не буде жодних труднощів, стверджує food and mood.

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Час: 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– дрібка солі;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 250 мілілітрів теплої води;

для шоколадного соусу:

– 100 мілілітрів вершків 30%;

– 1 упаковка молочного шоколаду;

– 1 упаковка десертного шоколаду;

для прикраси:

– вафлі, печиво, шоколадні батончики, фрукти.

Приготування:

Змішуємо сухі інгредієнти для тіста в одній мисці, потім додаємо до них рідкі інгредієнти. Вимішуємо. Якщо потрібно, поступово підливаємо трохи води і замішуємо тісто на дошці, присипаній борошном.

Готове тісто кладемо в миску і ставимо охолоджуватися в холодильник на 30 хвилин.

Далі готуємо соус. Доводимо вершки в каструлі до кипіння, додаємо подрібнений шоколад і перемішуємо до повного його розчинення. Соус виливаємо в миску та залишаємо остигати.

Охолоджене тісто розкачуємо на поверхні, присипаній борошном, і викладаємо на деко з пергаментом для випічки. Проколюємо тісто виделкою.

Випікаємо основу 12 – 14 хвилин при 200 градусах.