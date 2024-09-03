Якими б не були наші улюблені страви та кулінарні вподобання, відмовитися від цього смаколика просто неможливо. Ці пиріжки завжди повертають у спогади та дають можливість нагадати собі, скільки щастя буває у простих речах.
Читайте також Найшвидша бойківська намазка з часником і паприкою: готуємо лютий сир за 5 хвилин
Рецепт "базарних" пиріжків
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 15 грамів живих або 6 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки майонезу;
– чайна ложка солі;
– 450 грамів борошна;
– картопля чи інша улюблена начинка.
Приготування:
- Теплу воду змішуємо з цукром та дріжджами. Додаємо майонез, солимо, просіюємо борошно та вимішуємо тісто.
- Накриваємо харчовою плівкою та даємо тісту піднятися як мінімум вдвічі.
- Посипаємо тісто борошном та оминаємо.
- Ділимо тісто на кульки, з яких формуємо пиріжки з начинкою.
- Обсмажуємо пиріжки у великій кількості олії до золотистості з двох сторін.
- Викладаємо рушники на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Смачного!
Він буде наче з Burger King і McDonald's: готуємо особливий бургер з рибою.