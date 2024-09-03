Якими б не були наші улюблені страви та кулінарні вподобання, відмовитися від цього смаколика просто неможливо. Ці пиріжки завжди повертають у спогади та дають можливість нагадати собі, скільки щастя буває у простих речах.

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Рецепт "базарних" пиріжків

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплої води;

– 15 грамів живих або 6 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки майонезу;

– чайна ложка солі;

– 450 грамів борошна;

– картопля чи інша улюблена начинка.

Приготування:

Теплу воду змішуємо з цукром та дріжджами. Додаємо майонез, солимо, просіюємо борошно та вимішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та даємо тісту піднятися як мінімум вдвічі. Посипаємо тісто борошном та оминаємо. Ділимо тісто на кульки, з яких формуємо пиріжки з начинкою. Обсмажуємо пиріжки у великій кількості олії до золотистості з двох сторін. Викладаємо рушники на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Смачного!

Він буде наче з Burger King і McDonald's: готуємо особливий бургер з рибою.