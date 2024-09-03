Якими б не були наші улюблені страви та кулінарні вподобання, відмовитися від цього смаколика просто неможливо. Ці пиріжки завжди повертають у спогади та дають можливість нагадати собі, скільки щастя буває у простих речах.

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Рецепт "базарних" пиріжків

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 15 грамів живих або 6 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки майонезу;
– чайна ложка солі;
– 450 грамів борошна;
– картопля чи інша улюблена начинка.

Приготування:

  1. Теплу воду змішуємо з цукром та дріжджами. Додаємо майонез, солимо, просіюємо борошно та вимішуємо тісто.
  2. Накриваємо харчовою плівкою та даємо тісту піднятися як мінімум вдвічі.
  3. Посипаємо тісто борошном та оминаємо.
  4. Ділимо тісто на кульки, з яких формуємо пиріжки з начинкою.
  5. Обсмажуємо пиріжки у великій кількості олії до золотистості з двох сторін.
  6. Викладаємо рушники на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Смачного!

Він буде наче з Burger King і McDonald's: готуємо особливий бургер з рибою.