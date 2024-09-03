Минтай – прекрасна альтернатива котлетам з яловичини, свинини або курки. Ця риба потішить не лише приємним смаком, а й корисними властивостями.

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Рецепт бургера з минтаєм

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 філе минтая;
– борошно та яйце для кляру;
– панірувальні сухарі;
для подачі:
– 2 булочки для гамбургера;
– салат айсберг;
– блістер сиру;
– соус тартар.

Приготування:

  1. Рибку розрізаємо на 2 частини, солимо та перчимо до смаку.
  2. Збиваємо яйце та додаємо в нього борошно.
  3. Рибу спочатку вмокаємо у кляр, а потім – у панірувальні сухарі.
  4. Смажимо на середньому вогні до готовності.
  5. Формуємо бургери: розрізаємо булочки навпіл, змащуємо соусом, викладаємо листя салату, котлети, додаємо сир та накриваємо іншою половинкою булочки.

Смачного!

Він завжди стає зіркою: дивовижний салат, який вразить простотою приготування.