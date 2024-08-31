Салат з малосольними огірками – це кулінарне відкриття, яке ідеально вписується в святкове меню. Освіжаючий, злегка кислуватий і надзвичайно смачний, він чудово підходить і як доповнення до обіду, і як легка закуска на вечерю.

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Салат з капусти та йогуртового соусу

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– пів головки капусти;
– 400 грамів малосольних огірків;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 жменя свіжого кропу;
– 1 жменя петрушки;
для заправки:
– 3 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

  1. Малосольні огірки злийте з розсолу і злегка відіжміть, щоб видалити зайву рідину.
  2. Потім натріть огірки на крупній тертці і викладіть їх на ситечко. Відіжміть рукою, щоб видалити залишки рідини, і залиште на кілька хвилин.
  3. Капусту дрібно нашаткуйте, зелену цибулю і ріпчасту цибулю нашаткувайте, а кукурудзу відцідіть від розсолу.
  4. Викладіть всі овочі у велику салатницю.
  5. Додайте подрібнену зелень кропу і петрушки.
  6. У невеликій мисці змішайте майонез з натуральним йогуртом, додавши сіль і перець до смаку.
  7. Готовим соусом залийте овочі в мисці і ретельно перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися.
  8. Готовий салат поставте в холодильник мінімум на годину, щоб аромати змішалися.
  9. Подавайте в холодному вигляді як доповнення до обіду або легкої вечері.

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