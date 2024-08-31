Салат з малосольними огірками – це кулінарне відкриття, яке ідеально вписується в святкове меню. Освіжаючий, злегка кислуватий і надзвичайно смачний, він чудово підходить і як доповнення до обіду, і як легка закуска на вечерю.
Не пропустіть Як правильно замаринувати куряче філе: особливий рецепт
Салат з капусти та йогуртового соусу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– пів головки капусти;
– 400 грамів малосольних огірків;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 жменя свіжого кропу;
– 1 жменя петрушки;
для заправки:
– 3 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
- Малосольні огірки злийте з розсолу і злегка відіжміть, щоб видалити зайву рідину.
- Потім натріть огірки на крупній тертці і викладіть їх на ситечко. Відіжміть рукою, щоб видалити залишки рідини, і залиште на кілька хвилин.
- Капусту дрібно нашаткуйте, зелену цибулю і ріпчасту цибулю нашаткувайте, а кукурудзу відцідіть від розсолу.
- Викладіть всі овочі у велику салатницю.
- Додайте подрібнену зелень кропу і петрушки.
- У невеликій мисці змішайте майонез з натуральним йогуртом, додавши сіль і перець до смаку.
- Готовим соусом залийте овочі в мисці і ретельно перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися.
- Готовий салат поставте в холодильник мінімум на годину, щоб аромати змішалися.
- Подавайте в холодному вигляді як доповнення до обіду або легкої вечері.
Чудова страва: що на сніданок їсть президент Зеленський.