Салат з малосольними огірками – це кулінарне відкриття, яке ідеально вписується в святкове меню. Освіжаючий, злегка кислуватий і надзвичайно смачний, він чудово підходить і як доповнення до обіду, і як легка закуска на вечерю.

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Салат з капусти та йогуртового соусу

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пів головки капусти;

– 400 грамів малосольних огірків;

– пів пучка зеленої цибулі;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 жменя свіжого кропу;

– 1 жменя петрушки;

для заправки:

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

Малосольні огірки злийте з розсолу і злегка відіжміть, щоб видалити зайву рідину. Потім натріть огірки на крупній тертці і викладіть їх на ситечко. Відіжміть рукою, щоб видалити залишки рідини, і залиште на кілька хвилин. Капусту дрібно нашаткуйте, зелену цибулю і ріпчасту цибулю нашаткувайте, а кукурудзу відцідіть від розсолу. Викладіть всі овочі у велику салатницю. Додайте подрібнену зелень кропу і петрушки. У невеликій мисці змішайте майонез з натуральним йогуртом, додавши сіль і перець до смаку. Готовим соусом залийте овочі в мисці і ретельно перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися. Готовий салат поставте в холодильник мінімум на годину, щоб аромати змішалися. Подавайте в холодному вигляді як доповнення до обіду або легкої вечері.

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